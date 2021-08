LINDE - Bullen machen Druck

Linde PLC - WKN: A2DSYC - ISIN: IE00BZ12WP82 - Kurs: 262,350 € (XETRA)

Die Linde-Aktie fiel im Coroncrash auf ein Tief bei 130,45 EUR. Anschließend startete eine starke Rally. Diese führte die Aktie am 10. Mai 2021 auf ein Hoch bei 249,80 EUR.

Anschließend konsolidierte der Wert wochenlang seitwärts. Am 22. Juli gelang der Ausbruch nach oben. Nach einem Anstieg auf 262,20 EUR kam es erneut zu einer kleinen Konsolidierung. Seit Donnerstag drückt die Aktie gegen dieses Hoch.

Für das laufende Geschäftsjahr wird aktuell ein Gewinn von 9,31 USD je Aktie erwartet. Davon hat das Unternehmen in den ersten beiden Quartalen 3,49 USD erzielt. Im nächsten Jahr soll der Gewinn auf 10,30 USD ansteigen. Bei einem aktuellen Kurs von 262,10 EUR ergibt sich damit ein 2022er KGV von ziemlich exakt 30. Bei einem erwarteten Gewinnwachstum vom 10,63 % ist das sehr teuer.

Hat die Aktie noch Aufwärtspotenzial?

Die Aufwärtsbewegung in der Linde-Aktie ist vollkommen intakt. Anzeichen für eine Topbildung gibt es nicht. Daher könnte die Rally noch einige Zeit anhalten. Ein Anstieg in Richtung 292,75 EUR erscheint möglich. Die Fundamentaldaten würde eine solche Rally aber nicht mittragen. Ein Longtrade wäre ein reiner Momentumplay. Sollte die Aktie aber unter 249,80 EUR zurückfallen, wäre ein Rücksetzer in Richtung 235,90 EUR oder sogar ca. 210 EUR möglich.

Zusätzlich lesenswert:

EBAY - Aktie im Höhenrausch

REGENERON - Geht die Rally direkt weiter?

DRÄGERWERK - Topformation droht

Gewinne maximieren, Verluste reduzieren: Langfristig klappt das nur mit dem richtigen Money-Management. Was genau dahintersteckt, erfahren Sie in unserem kostenlosen E-Book. Jetzt „Money-Management - Der Schlüssel zu erfolgreichem Trading“ downloaden!

Linde PLC - Aktie

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)