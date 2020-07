LINDE - Bullen machen wieder Druck

Linde PLC - WKN: A2DSYC - ISIN: IE00BZ12WP82 - Kurs: 196,700 € (XETRA)

Die Linde-Aktie befindet sich seit dem Tief vom 16. März 2020 bei 130,45 EUR in einer Aufwärtsbewegung. Im Rahmen dieser Bewegung kletterte der Wert an das log. 61,8 % Retracement der Abwärtsbewegung nach 174,36.

Nach einer kleinen Konsolidierung brach die Aktie am 18. Mai 2020 nach oben aus und kletterte auf 198,25 EUR. Nach einem Rücksetzer auf die Marke bei 174,36 EUR drehte die Aktie am 15. Juni wieder nach oben. Gestern kam Dynamik auf und die Aktie näherte sich dem bisherigen Erholungshoch mit einer langen weißen Kerze stark an.

Bald wieder am Allzeithoch?

Kurzfristig könnte die Linde-Aktie am bisherigen Erholungshoch bei 198,25 EUR zögern. Aber ein Ausbruch und ein anschließender Anstieg bis ans Allzeithoch bei 208,60 EUR erscheint für die nächsten Tage durchaus möglich. Das Gap, das die Aktie gestern zwischen 190,00 EUR und 190,50 EUR gerissen hat, sollte offen bleiben. Denn sonst würde der Aufwärtsimpuls abgewürgt werden.

Linde PLC - Aktie

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst)