LINDE - Kaufwelle möglich

Linde PLC - WKN: A2DSYC - ISIN: IE00BZ12WP82 - Kurs: 267,900 € (XETRA)

Die Linde-Aktie befindet sich seit einem Tief bei 130,45 EUR aus dem März 2020 in einer starken Aufwärtsbewegung. Am 29. März 2021 gelang der Ausbruch über eine obere Pullbacklinie. Allerdings tat sich der Wert zunächst schwer, sich über dieser Trendlinie zu etablieren. Letztlich gelang dies aber und die Aktie kletterte bis 23. August auf ihr aktuelles Allzeithoch bei 270,90 EUR.

Seit diesem Hoch konsolidiert die Aktie auf hohem Niveau. Sie behauptet sich dabei über dem letzten Zwischenhoch vom 02. August bei 262,20 EUR. Heute unternimmt der Wert erneut einen Versuch, sich von dieser Marke nach oben abzusetzen.

Nächster Rallyschub?

Das Chartbild der Linde-Aktie macht unverändert einen bullischen Eindruck. Die Aktie könnte in Kürze auf ein neues Allzeithoch ausbrechen und in Richtung 292,75 EUR ansteigen. Ein Rückfall auf Tagesschlusskursbasis unter 262,20 EUR wäre ein Rückschlag für die Bullen und könnte zu Abgaben in Richtung 249,80 EUR führen.

Fazit: Der heutige Tag könnte der Start einer neuen Rallyphase sein.

Zusätzlich lesenswert:

TEAMVIEWER - Ausbruchsversuch läuft

SIEMENS ENERGY - Wiederholt sich die Geschichte?

SALESFORCE - Diese Aktie strebt nach neuen Rekordhöhen

Gewinne maximieren, Verluste reduzieren: Langfristig klappt das nur mit dem richtigen Money-Management. Was genau dahintersteckt, erfahren Sie in unserem kostenlosen E-Book. Jetzt „Money-Management - Der Schlüssel zu erfolgreichem Trading“ downloaden!

Linde PLC - Aktie

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)