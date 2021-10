Linde zahlt eine konstante Dividende an die Investoren

Der weltweit größte Industriegase-Konzern Linde plc (ISIN: IE00BZ12WP82) wird am 17. Dezember 2021 eine konstante Quartalsdividende von 1,06 US-Dollar an die Aktionäre ausschütten. Ex-Dividenden Tag ist der 2. Dezember 2021. Auf das Jahr hochgerechnet schüttet Linde aktuell 4,24 US-Dollar als Dividende (in Form von vier Quartalszahlungen) an die Investoren aus.

Die derzeitige Dividendenrendite beträgt beim aktuellen Börsenkurs von 316,98 US-Dollar 1,34 Prozent (Stand: 25. Oktober 2021). Linde hat seit 28 Jahren die Dividende jedes Jahr erhöht. Im zweiten Quartal 2021 (30. Juni) erzielte Linde einen Umsatz von 7,58 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 6,38 Mrd. US-Dollar), wie am 30. Juli berichtet wurde. Der Ertrag lag bei 841 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 458 Mio. US-Dollar).

Linde ist der weltweit größte Industriegase-Konzern. Das heutige Unternehmen entstand im Jahr 2018 aus der deutschen Linde AG und der amerikanischen Praxair. Die Firma hat ihren Sitz in Dublin und die operative Hauptzentrale im britischen Guildford. Das Unternehmen ist auch im DAX gelistet.

Seit Jahresbeginn 2021 liegt die Aktie auf der aktuellen Kursbasis an der Wall Street mit 20,29 Prozent im Plus. Die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 162,23 Mrd. US-Dollar (Stand: 25. Oktober 2021).

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de