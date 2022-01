Lineage Logistics gibt neues Eigenkapital in Höhe von 1,7 Milliarden US-Dollar für Innovationen und Wachstum in der Lieferkette bekannt

~ Neues Eigenkapital wird die Unternehmensbilanz stärken und der Investition in Möglichkeiten für Innovationen und Wachstum dienen, darunter Automatisierungsprojekte, Neubauten sowie Lieferkettentechnologien und Initiativen für saubere Energie ~

~ Investoren umfassen BentallGreenOak, CenterSquare Investment Management, Cohen & Steers, D1 Capital Partners, Healthcare of Ontario Pension Plan (HOOPP), NYSTRS, OP Trust, Oxford Properties, QuadReal Property Group, Rabobank, StepStone u. a. ~

~ Finanzierungsrunde bringt das seit Januar 2020 aufgebrachte Eigenkapital auf 6 Milliarden USD ~

Lineage Logistics, LLC („Lineage“ oder das „Unternehmen“), der weltweit größte und innovativste Anbieter von temperaturgesteuerten industriellen REITs und Logistiklösungen, gab heute bekannt, 1,7 Mrd. USD Eigenkapital von neuen und bestehenden strategischen Partnern eingeholt zu haben. Zu den beteiligten Investoren gehören BentallGreenOak, CenterSquare Investment Management, Cohen & Steers, D1 Capital Partners, Healthcare of Ontario Pension Plan (HOOPP), NYSTRS, OP Trust, Oxford Properties, QuadReal Property Group, Rabobank, StepStone und andere.

„Diese neueste Finanzierungsrunde ist eine weitere Bestätigung unserer Geschäftsstrategie und wird verwendet, um unser Engagement für innovative Lösungen bei durchgehenden Lieferketten für unsere Kunden weltweit zu intensivieren“, sagte Greg Lehmkuhl, Präsident und CEO von Lineage. „Auf dem Weg ins Jahr 2022 gibt uns dieses neue Eigenkapital noch mehr Selbstvertrauen in unsere Fähigkeiten, zukünftige Wachstumschancen für unser Geschäft, die Industrie und die allgemeine Lieferkette in der Lebensmittelbranche voranzutreiben.“

Die neuen Mittel werden die Bilanz von Lineage stärken und die Investitionen von Lineage in branchenführende Technologien ankurbeln, zu denen Tools für Automatisierung und unternehmenseigene Software zur Verbesserung der Effizienz in der Lieferkette gehören. Sie werden zudem zur Finanzierung des Wachstums von Lineage im Rahmen von Neuerschließungen, Erweiterungen von bestehenden Anlagen und Investitionen in saubere Energie eingesetzt.

„Während Lineage seit seiner Gründung im Jahr 2008 bereits signifikant gewachsen ist, bleibt das Engagement des Unternehmens für die Einhaltung seines Versprechens, die Verteilung von Lebensmitteln zu erhalten, zu schützen und zu optimieren, so stark wie von jeher“, sagte Adam Forste, Co-Executive Chairman von Lineage sowie Mitbegründer und Managing Partner bei Bay Grove, dem Unternehmen, das Lineage Logistics gegründet hat und verwaltet. „Das anhaltende Wachstum von Lineage und seine Investitionen in Technologien und Innovationen wären ohne unsere wunderbaren Investoren nicht möglich. Wir freuen uns darauf, das neue Kapital aus dieser letzten Finanzierungsrunde in unser Geschäft einfließen zu lassen und neue Lösungen und Kapazitäten für unsere Kunden aufzubauen, insbesondere in diesen Zeiten mit erheblichen Störungen in globalen Lieferketten.“

Die Eigenkapitalerhöhung folgt auf die neueste Finanzierungsrunde von Lineage in Höhe von 1,9 Mrd. USD, die im März 2021 angekündigt wurde. Die neueste Mittelbereitstellung bringt das seit Januar 2020 aufgebrachte Eigenkapital auf 6 Mrd. USD.

Morgan Stanley fungierte als Finanzberater und Latham Watkins als Rechtsberater von Lineage.

Über Lineage Logistics

Lineage Logistics ist der weltweit größte Anbieter von temperaturgesteuerten industriellen REITs und Logistiklösungen. Das Unternehmen verfügt über ein globales Netzwerk von mehr als 400 strategisch gelegenen Anlagen mit einer Gesamtkapazität von über 2 Milliarden Kubikfuß (rund 56 Mio. Kubikmeter), das sich über 19 Länder in Nordamerika, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum erstreckt. Die branchenführende Sachkompetenz von Lineage bei logistischen End-to-End-Lösungen, das konkurrenzlose Immobiliennetzwerk des Unternehmens sowie die Entwicklung und der Einsatz innovativer Technologien tragen dazu bei, die Distributionseffizienz zu steigern, die Nachhaltigkeit voranzutreiben, die Verschwendung in der Lieferkette zu minimieren und vor allem – als Visionary Partner von Feeding America – zur Ernährung der Welt beizutragen. In Anerkennung der wegweisenden Innovationen und Nachhaltigkeitsinitiativen des Unternehmens wurde Lineage als Nr. 17 in der CNBC-Liste 2021 mit 50 Disruptoren geführt, als Nr. 1 unter den Data-Science-Unternehmen und insgesamt auf Platz 23 der Liste mit den innovativsten Unternehmen der Welt 2019 von Fast Company erwähnt und in die „Change The World“-Liste von Fortune für 2020 aufgenommen. (www.lineagelogistics.com)

Über Bay Grove

Bay Grove ist eine Gesellschaft für vorrangige Investitionen, die auf Partnerschaften mit starken Führungsteams für Investitionen und den Aufbau langfristiger Plattforminvestitionen spezialisiert ist. Seit 2008 wird Lineage Logistics von Bay Grove durch Übernahmen und Investitionen aufgebaut, die in Zusammenarbeit mit Unternehmern, Kunden und Mitarbeitern durchgeführt wurden. Die Firma verfügt über umfassende Erfahrung in der Lager- und Logistikbranche und möchte auch Investitionen in anderen attraktiven Sektoren vornehmen. Der Sitz von Bay Grove befindet sich in San Francisco. (www.bay-grove.com)

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

