Linken-Chefin Kipping: Infektionen müssen Richtung null

BERLIN (dpa-AFX) - Die Linken-Vorsitzende Katja Kipping befürwortet angesichts neuer Corona-Mutationen eine strikte Eindämmungsstrategie. "Es gibt bereits eine Mutation, die gegen einen Impfstoff, den von Astrazeneca , immun ist. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis eine Mutation besteht, die gegen alle immun ist", warnte sie am Dienstag auf Twitter. "Infektionszahlen müssen viel stärker nach unten. Richtung 0", schrieb sie weiter.

Die Landesregierungschefs und Kanzlerin Angela Merkel beraten an diesem Mittwoch über das weitere Vorgehen in der Pandemie nach dem Auslaufen der bisherigen Lockdown-Frist an diesem Sonntag./and/DP/jha