Lloyd Fonds: Starke Halbjahreszahlen

Die Lloyd Fonds AG vermeldet hohe Zuwächse für das erste Halbjahr, infolgedessen haben die Analysten von SMC-Research die Schätzungen und das Kursziel erhöht. SMC-Analyst Holger Steffen stuft die Aktie als deutlich unterbewertet ein und bekräftigt seine Einstufung mit „Buy“.

Einem aktuellen Unternehmensausblick zufolge werde Lloyd Fonds dank der starken Entwicklung der aktiv gemanagten Fonds hohe Zuwächse beim Umsatz und den Ergebniskennzahlen des ersten Halbjahres ausweisen, wie SMC Research berichtet. Die Bruttoeinnahmen werden sich von 6,2 Mio. Euro im Vorjahr auf ca. 18,1 Mio. Euro fast verdreifachen, so die Analysten, während das EBITDA voraussichtlich von -2,4 auf 7,2 Mio. Euro zulegen werde. Ein wesentlicher Treiber seien hohe Einnahmen aus Performance-Fees im Gesamtvolumen von etwa 7 Mio. Euro.

Lloyd Fonds arbeite mit einer EBITDA-Marge (gemessen am Nettoumsatz) von 43 Prozent bereits jetzt hochprofitabel – und schaffe hohe Werte mit dem Auf- und Ausbau des Investmentgeschäfts. Für die am Markt mit Assets under Management von inzwischen mehr als 100 Mio. Euro erfolgreich eingeführte digitale Vermögensverwaltung LAIC sei jetzt die angekündigte Tokenplatzierung gestartet worden, mit der laut SMC-Research (über einen Spezial-AIF) Anteile von 9,75 Prozent für 5 Mio. Euro veräußert werden, entsprechend einer Bewertung der Tochter mit 50 Mio. Euro.

Das untermauere den Eindruck der Analysten, dass die Aktie von Lloyd Fonds deutlich unterbewertet sei. Sie haben ihre Schätzungen für 2021 nach den starken Halbjahreszahlen angehoben, woraus sich ein von 13,80 auf 14,20 Euro leicht erhöhtes Kursziel ergeben habe. Auf dieser Basis sieht das Researchhaus auch nach der erfreulichen Performance der Aktie ein hohes Kurspotenzial von mehr als 60 Prozent und die Analysten bekräftigen ihre Einstufung mit „Buy“.

- ISIN: DE000A12UP29