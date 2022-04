Lloyd Fonds: Zahlreiche Wachstumsinitiativen

Nach Darstellung von SMC-Research habe die Lloyd Fonds AG in 2021 mit der Vereinbarung einer großen Übernahme und einer Beteiligung wichtige Fortschritte in der Marktpositionierung erzielt. Aktuell verfolge das Unternehmen aus Sicht von SMC-Analyst Holger Steffen zahlreiche aussichtsreiche Wachstumsinitiativen, was für die Aktie trotz eines schwierigen Marktumfelds, das mit etwas vorsichtigeren Schätzungen des Researchhauses berücksichtigt wurde, ein hohes Aufwärtspotenzial bietet.

Lloyd Fonds habe im letzten Jahr nach Darstellung von SMC-Research die Assets under Management organisch deutlich gesteigert, um mehr als 32 Prozent auf 2,2 Mrd. Euro. Da die Performance-Fees unter dem hohen Vorjahreswert gelegen haben, seien die Erlöse trotzdem leicht zurückgegangen. Hohe Wertzuwächse bei zwei Beteiligungen ermöglichten dennoch eine starke Verbesserung des Nettoergebnisses nach Anteilen Dritter von -0,7 auf 5,2 Mio. Euro. Mit 18,8 Mio. Euro (Vorjahr: -1,9 Mio. Euro) sei ein sehr hoher Free-Cashflow erzielt worden.

Noch wichtiger aber seien die Fortschritte in der Marktpositionierung, die 2021 erreicht worden seien. Lloyd Fonds habe die selbst entwickelte digitale Vermögensverwaltung LAIC mit einer Tokenemission stärken und eine Beteiligung an dem FinTech growney sowie die Übernahme der BV Holding AG vereinbaren können. Vor allem die letztgenannte Transaktion, mit der die Asset-Basis des Konzerns per Ende 2021 pro-forma auf rd. 5 Mrd. Euro gestiegen sei, werde im laufenden Jahr für einen starken Wachstumsimpuls sorgen.

Organische Zuwächse zu erzielen sei im aktuell schwierigen Kapitalmarktumfeld hingegen deutlich schwieriger, im ersten Quartal seien die AuM von Lloyd Fonds im Bereich der offenen Investmentfonds performancebedingt zurückgegangen. Die Analysten gehen aber davon aus, dass das Unternehmen bremsende Markteffekte mit einer Vielzahl von Wachstumsinitiativen überkompensieren könne.

Insgesamt sehen die Analysten Lloyd Fonds unverändert auf einem sehr aussichtsreichen Expansionspfad, den sie aber marktbedingt etwas vorsichtiger modelliert haben. Daraus resultiere ein neues Kursziel von 16,80 Euro, das nach der deutlichen Konsolidierung der Aktie ein hohes Aufwärtspotenzial von mehr als 60 Prozent biete. Vor diesem Hintergrund bestätigen sie ihre Einstufung mit „Buy“.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 06.04.2022 um 9:00 Uhr)

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde am 06.04.2022 um 7:10 Uhr fertiggestellt und am 06.04.2022 um 8:30 Uhr von sc-consult GmbH (SMC-Research) erstmals veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: http://www.smc-research.com/wp-content/uploads/2022/04/2022-04-06-SMC-Update-Lloyd-Fonds_frei.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

- ISIN: DE000A12UP29