Lockheed Martin zahlt eine unveränderte Dividende an die Investoren

Der amerikanische Rüstungs- und Technologiekonzern Lockheed Martin Corporation (ISIN: US5398301094, NYSE: LMT) wird eine unveränderte Quartalsdividende in Höhe von 2,40 US-Dollar je Aktie ausschütten, wie am Donnerstag mitgeteilt wurde. Aktionäre erhalten die Dividende für das dritte Quartal 2020 am 25. September 2020 (Record date: 1. September 2020).

Der Konzern aus Bethesda, Maryland, zahlt auf das Gesamtjahr hochgerechnet 9,60 US-Dollar an die Aktionäre. Die aktuelle Dividendenrendite liegt beim derzeitigen Aktienkurs von 362,82 US-Dollar (Stand: 25. Juni 2020) bei 2,65 Prozent.

Im ersten Quartal 2020 lag der Umsatz bei 15,65 Mrd. US-Dollar nach 14,34 Mrd. US-Dollar im Jahr zuvor, wie am 21. April berichtet wurde. Der Nettogewinn lag bei 1,72 Mrd. US-Dollar nach 1,70 Mrd. US-Dollar im Vorjahr. Lockheed Martin ist 1995 gegründet worden. Der Konzern entstand aus der Fusion der Lockheed Corporation und Martin Marietta Corporation. Es werden rund 110.000 Mitarbeiter beschäftigt.

Seit Jahresanfang 2020 liegt der Wert auf der aktuellen Kursbasis an der Wall Street mit 6,82 Prozent im Minus. Die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 101,7 Mrd. US-Dollar (Stand: 25. Juni 2020).

Redaktion MyDividends.de