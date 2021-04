LS-X-Talk mit WKN zum Coinbase IPO, Beyond Meat, Tencent Music, Teladoc, Microsoft im Porträt

Replaced by the video

Etwas kritisch muss man die Entwicklung am Anleihenmarkt betrachten. Die US-Staatsanleihen haben bisher das hohe Niveau gehalten und sind nicht in eine Korrektur übergegangen. Vor dem Hintergrund der durchweg starken Sektoren im Aktienindex S&P500 ist dies eine sehr seltene Situation. Auf diese Sektoren gehen wir ebenso ein, wie auf einige Einzelwerte, die hier per Sprungmarke anzusteuern sind:

00:00 Intro 00:50 Überblick der Börsenwoche 02:40 DAX-Blick aus dem Handel und IWF 04:25 Anleihen als Belastungsfaktor? 06:00 Sektoren im S&P500 08:04 Beyond Meat vor der Grillsaison 12:04 Tencent Music als Spotify Chinas 16:03 Teladoc bekommt Konkurrenz von Amazon 17:22 Microsoft am Allzeithoch 20:50 IPO der nächsten Woche: Coinbase 23:50 Indizien für ein "Sell in may" dieses Jahr

