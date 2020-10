Lufthansa: Angst vor neuen Reisebeschränkungen macht die Erholung der letzten Wochen wieder zunichte – Aktie tief im Minus

Die ernster werdende Pandemie-Lage sorgt auch beim angeschlagenen Luftfahrtsektor wieder für mehr Druck, denn die Anleger treibt hier vor allem die Sorge vor neuen Reisebeschränkungen aus den Aktien heraus.

Die Aktien der Lufthansa bewegen sich in diesem Umfeld weiter nach unten. Am Donnerstag rutschten die Anteile der Fluggesellschaft zeitweise bis auf 7,29 Euro ab und machten damit die Gewinne der Vorwoche teils wieder zunichte. Zuletzt betrug das Minus bei einem Kurs von 7,40 Euro noch 5,19 Prozent. Damit haben die Aktien seit dem Wochenbeginn rund zehn Prozent an Wert eingebüßt.

Die Flugbranche gehört zu den durch die Pandemie und den damit verbundenen Reisebeschränkungen besonders betroffenen Sektoren. Europaweit ging es für die Branche am Donnerstag um mehr als zweieinhalb Prozent abwärts, womit sie einen der schwächsten Sektoren stellte.

Auf die Stimmung drückte zuletzt auch die Nachricht des Billiganbieters Ryanair, der wegen eines Buchungseinbruchs seinen Winterflugplan zusammenstreicht. Ryanair-Papiere knickten um knapp dreieinhalb Prozent ein.

