Lufthansa Cargo erwartet auch für 2021 gutes Frachtgeschäft

Frankfurt (Reuters) - Nach dem Rekordgewinn im vergangenen Jahr geht die neue Chefin des Frachtfliegers Lufthansa Cargo, Dorothea von Boxberg, im laufenden Jahr von einer robusten Marktentwicklung aus.

"In den nächsten Monaten haben wir eine ziemlich gute Nachfrage", sagte von Boxberg am Freitag. "In den USA sind die Monate seit einigen Monaten leer, das heißt die Importe werden steigen, das hat großen Einfluss auf die Luftfracht." Es werde ein gutes Jahr für die Branche, wenn auch von den Frachtraten her nicht so vorteilhaft für die Anbieter wie das vergangene. Den operativen Rekordgewinn von 772 könne Lufthansa Cargo deshalb nicht wiederholen.

Die Lufthansa-Tochter hatte als einzige Sparte des von der Corona-Krise hart getroffenen Konzerns Gewinn geschrieben mit einer operativen Rendite von 28 Prozent, obwohl der Umsatz um elf Prozent gesunken war. Durch den weitgehenden Ausfall von Passagierflügen waren die Frachtkapazitäten stark gesunken, denn normalerweise wird die Hälfte des Volumens als Beiladung in Passagierflugzeugen transportiert. Die Nachfrage war weitaus weniger eingebrochen als das Angebot und erholte sich schnell, vor allem dank des schlagartigen Aufschwungs der Wirtschaft Chinas nach dem Ende der Corona-Krise dort.

Das Geschäft mit dem Transport von Impfstoffen sei nicht so umfangreich, dass es ein "Game Changer" sei. Denn nur etwa 45 Prozent der Lieferungen müssten geflogen werden, der Rest werde wegen der jeweils lokalen Produktionsstätten über Land ans Ziel gebracht. Global seien in diesem Jahr 87.000 Tonnen Luftfracht an Impfstoffen zu erwarten, davon werde Lufthansa Cargo 10.000 übernehmen - im Vergleich etwa zu 100.000 Tonnen Pharmatransporten 2019.