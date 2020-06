LUFTHANSA - Schwach nach Abstieg in den MDAX

Deutsche Lufthansa AG - WKN: 823212 - ISIN: DE0008232125 - Kurs: 10,170 € (XETRA)

Das milliardenschwere Hilfspaket der Regierung für die Lufthansa droht an einer niedrigen Aktionärspräsenz auf der anstehenden Hauptversammlung zu scheitern. „Seit heute Nacht wissen wir, dass unsere Aktionäre weniger als 38 Prozent des Kapitals für diese Hauptversammlung angemeldet haben", hieß es von Lufthansa-CEO Carsten Spohr. Damit stehe fest, dass „bei der Abstimmung eine Zweidrittelmehrheit erreicht werden muss", die jedoch nicht sicher erscheine. Laut „Handelsblatt“ rechnet das Lufthansa-Management mit dem Schlimmsten und bereitet sich prophylaktisch auf den Insolvenzfall vor.

Die Aktie der Lufthansa ist aber heute nur noch im MDAX gelistet. Sie startet mit einem deutlichen Minus. Vorbörslich notiert die Aktie nämlich knapp 9 % im Minus.

Am 24. April markierte der Wert ein Tief bei 7,02 EUR. Von dort aus erholte er sich deutlich. Am 09. Juni scheiterte er mit einem Hoch bei 12,56 EUR am EMA 200. Die Aktie fiel am Donnerstag in die Nähe des EMA 50 zurück. Dieser liegt aktuell bei 9,62 EUR. Am Freitag löste sich der Wert etwas von diesem EMA, allerdings wird er vorbörslich darunter gehandelt. Damit droht ein Bruch dieser Unterstützung.

Weitere Verkaufswelle droht

Das Chartbild der Lufthansa-Aktie macht keinen bullischen Eindruck. Sollte sich der vorbörsliche Rückfall bestätigen, droht eine neue Verkaufswelle in Richtung 8,73 EUR und später sogar 7,02 EUR. Sollte der Wert allerdings über 10,70 EUR ansteigen, dann würde ein erneuter Anstieg in Richtung 12,56 EUR möglich werden.

Deutsche Lufthansa AG

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst)