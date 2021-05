Lufthansa: stark steigende Nachfrage – Buchungszahlen über den Wolken

Sinkende Infektionszahlen lassen Konsumenten optimistisch werden. Seit etwa zwei Monaten wachsen die Buchungszahlen stabil. Flüge im Juli und August seien zehn- bis elfmal so gefragt wie Flüge im Mai, so Lufthansa-Vorstandsmitglied Harry Hohmeister laut Zeitungen der Funke Mediengruppe. Unterstützend sollen in nächster Zeit 30 bis 50 Flugzeuge reaktiviert werden.

Internet noch immer Neuland?

Damit Nachweise für Impfungen Tests oder eine Genesung besser zugänglich sind, werden digitale und einheitliche Standards benötigt. Hohmeister fordert die Politik auf, den digitalen Impfpass bis Ende Juni an den Start zu bringen. Die EU-Länder und das EU-Parlament hatten sich jüngst auf Details eines europaweiten Zertifikats zum Nachweis von Impfungen, Tests und überstandenen Covid-19-Erkrankungen geeinigt. Damit scheint noch viel Spielraum für die Effizienz des Luftfahrtanbieters.

Fliegen verlernt nach Pandemie

Die Sehnsucht nach Reisen gepaart mit dem Lichtblick am Ende des Coronatunnels sorgen für Hoffnung unter Anlegern. Die Lufthansa hat inzwischen schon viele Strapazen der Pandemie überstanden. Ihr Vor-Corona-Level unterbietet sie allerdings immernoch um etwa ein Drittel. Das letzte Hoch im März war nur von kurzer Dauer. Chance oder vergebene Hoffnung? Das wird sich vielleicht bald schon zeigen.

Von Ricarda Rasmussen

Titelfoto: Tupungato/shutterstock.com

