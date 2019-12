LUFTHANSA - Wann startet sie wieder durch?

Deutsche Lufthansa AG - WKN: 823212 - ISIN: DE0008232125 - Kurs: 16,750 € (XETRA)

Die Lufthansa-Aktie befindet sich seit einigen Wochen in einer Konsolidierung, welche in einem sich weitenden Keil abläuft. Dabei setzte sie an das letzte Ausbruchslevel bei 16,12 - 16,22 EUR zurück. Knapp darüber verläuft auch der EMA50 als Unterstützungselement. Die Stabilisierung an diesem Support zeigt die Konturen einer bullischen inversen SKS als kleine Bodenformation. Das kurzfristige Chartbild ist innerhalb der Konsolidierung neutral zu werten, das übergeordnete Bild ist im Aufwärtstrend seit August bullisch zu werten.

Ausbruch abwarten

Im Grund könnte jederzeit eine neue Aufwärtswelle starten. Geht es wieder über 17,20 EUR per Tagesschluss, entstehen Kaufsignale für einen Anstieg bis rund 18 EUR und später 19,25 und 19,65 - 20,23 EUR. Dort oben liegt noch ein offenes Gap.

Exklusive Streams, innovative Widgets, spezielle Funktionen: Mehr Technologie und Inhalte als je zuvor in Guidants PROmax. Jetzt 14 Tage kostenlos testen!

Auf der Unterseite sollte der Support bei 16,12 - 16,22 EUR möglichst nicht mehr nachhaltig unterschritten werden. Ansonsten wäre die Aktie anfällig für eine Abwärtskorrektur bis rund 15,00 - 15,30 EUR.

Werbung Knock-Outs zur Lufthansa Aktie Kurserwartung Lufthansa-Aktie wird steigen Lufthansa-Aktie wird fallen Höhe des Hebels 510152030 510152030 Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

Auch interessant:

SALZGITTER - Ist der Stahl-Ofen kurzfristig aus?

Deutsche Lufthansa AG Chartanalyse

GodmodeTrader- und Guidants-Nutzer aufgepasst: Was gefällt Ihnen an unseren Portalen am besten? Welche Funktionen nutzen Sie am häufigsten? Welche Inhalte vermissen Sie noch? Nehmen Sie bis zum 06. Januar 2020 an einer kurzen Umfrage teil und helfen Sie so dabei, GodmodeTrader und Guidants noch besser an Ihre persönlichen Bedürfnisse anzupassen. 20 Minuten Ihrer Zeit reichen aus! Ihre Antworten werden selbstverständlich anonymisiert erhoben. Unter allen Teilnehmern verlosen wir 20 x 3-Monats-Abos für Guidants PRO, 10 x Guidants PROup und 5 x Guidants PROmax. Hier geht's zur Umfrage

(© GodmodeTrader 2019 - Autor: André Rain, Technischer Analyst und Trader)