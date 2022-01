LULULEMON - Jetzt müssen die Bullen zugreifen

Die Aktie des Sportartikelherstellers Lululemon Atheltica stand in den letzten Wochen stark unter Druck. Die Aktie verlor nach ihrem Allzeithoch aus dem November 2021 bei 485,82 USD ziemlich exakt ein Drittel ihres Wertes. Wie fügt sich diese Abwärtsbewegung in das größere Bild ein?

Die Aktie befindet sich seit dem Allzeittief bei 4,33 USD aus dem März 2009 in einer langfristigen Aufwärtsbewegung. Im August 2020 markierte die Aktie ein wichtiges Zwischenhoch bei 399,90 USD. Anschließend konsolidierte die Aktie in einer bullischen Flagge. Im Juni 2021 erfolgte der Ausbruch aus der Flagge.

Jetzt einsteigen?

Die Abwärtsbewegung der letzten Wochen kann als Pullback an die Flagge gewertet werden. Zudem liegt knapp unter der Oberkante dieser Flagge auch noch das log. 61,8 % Retracement der Aufwärtsbewegung ab März 2021. In diesem Bereich scheint die Aktie in dieser Woche wieder nach oben zu drehen. Damit besteht die Chance auf eine neue Rally. Erste Ziele lägen bei 381,37 USD (EMA 50 Wochenbasis), der Widerstandszone um 434,22 USD und dann am Allzeithoch. Weitere Kursziele würden erst mit einem stabilen Ausbruch auf ein neues Allzeithoch aktiviert werden.

Kritisch wäre aber bereits ein Rückfall unter das bisherige Wochentief bei 323,50 USD. Denn ein Rückfall darunter würde auf eine Fortsetzung der Abwärtsbewegung der letzten Wochen hindeuten. Der nächste wichtige Unterstützungsbereich wäre dann erst wieder bei ca. 269,28-266,20 USD zu finden.

Fazit: Die Lululemon-Aktie befindet sich in einer entscheidenden Phase. In solchen Situationen bieten sich oft CRV-Trades an. Das sind Trades mit sehr guten Chance/Risiko-Verhältnissen, aber geringen Trefferquoten. Macht man viele solcher Trades, dann wird man mit der Mehrzahl der Trades Verluste einfahren. Jedoch werden die wenigen Gewinner sehr große Gewinne einfahren.

