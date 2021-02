LUMINAR Technologies - Großer Ausbruch möglich

Luminar Technologies Inc. Registered Shares Cl.A o.N. - WKN: A2QDGP - ISIN: US5504241051 - Kurs: 37,700 $ (NASDAQ)

Mit den weiss gestrichelten Trendlinien habe ich die Dreieckskorrektur eingegrenzt. Die Unterkante dieses Kursmusters steigt, die Oberkante verläuft waagrecht. Bei 40 USD ist der Deckel drauf, bei 40 USD dominiert seit Monaten ein Geber.

Spekulativ: Steigt der Aktienkurs von Luminar Tech auf Tagesschlusskursbasis überzeugend über 40 USD an, aktiviert das aus charttechnischer Sicht ein Kaufsignal mittelfristig mit Projektionsziel 60 USD. Wie genau definiert sich ein überzeugender Anstieg über eine prozyklische Preismarke ? Der Anstieg sollte möglichst dynamisch verlaufen, er sollte preislich überzeugend sein, er sollte zur Ausbildung einer Tageskerze führen, deren Hoch nicht merklich abverkauft wird. Der Tagesschlusskurs sollte idealerweise nahe des Tageshochs liegen. Bei solchen beginnenden Breakouts bietet es sich durchaus an, zunächst eine erste Testposition aufzubauen und erst im nächsten Schritt die eigentliche Position zu kaufen.

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Harald Weygand, Head of Trading)