Macht Tesla einen weiteren Aktiensplit?

Bei so viel Aufwärtsdrall sowohl im Kurs von Teslas Aktie als auch im zugrundeliegenden Geschäft, ist es da ein guter Zeitpunkt für den Autohersteller, einen erneuten Split seiner Aktie in Betracht zu ziehen?

Ob du es glaubst oder nicht, es ist erst sechs Monate her, dass Tesla die Investoren mit der Ankündigung eines Aktiensplits im Verhältnis 1:5 überrascht hat. Obwohl die Aktie erst gesplittet wurde, ist ihr Preis bereits auf mehr als die Hälfte des Wertes vor dem Split im letzten August gestiegen. Außerdem ist es nicht nur die Aktie, die seit letztem Sommer einen Aufschwung erlebt hat: Die Umsätze des Elektroautoherstellers sind stark gestiegen und die Gewinnspanne scheint nun auch zu bleiben. Dies könnten Anzeichen dafür sein, dass die Aktie in diesem Jahr einen weiteren Split erleben könnte.

Bevor wir dazu kommen, lass uns ein paar Grundlagen ansehen.

Was ist ein Aktiensplit?

Zuerst sollte man erklären, was genau ein Aktiensplit ist. Das Wichtigste, was man über einen Aktiensplit wissen muss, ist, dass er die Investoren technisch gesehen nicht reicher macht und dem Unternehmen, dessen Aktien gesplittet werden, kein zusätzliches Kapital verschafft. Ein Aktiensplit ist einfach eine Aufteilung einer Aktie in mehrere neue Aktien mit einem Wert, der dem zu einem früheren Zeitpunkt entspricht.

Verstehst du es immer noch nicht? Versuche diese Analogie: Angenommen, du besitzt eine Aktie von Tesla. stelle dir diese Aktie als eine volle Pizza vor. Als nächstes kommt jemand und schneidet die Pizza in Viertel. Während du nun eine aufgeschnittene Pizza hast, bleibt die Gesamtmenge des Essens die gleiche. Das Gleiche gilt für den Gesamtwert des Anteils eines Aktionärs an einem Unternehmen vor und nach einem 4:1 Aktiensplit.

Die entscheidende Lektion ist, dass ein Aktiensplit keinen Shareholder Value schafft. Sicher, die Tesla-Aktie ist seit dem letzten Aktiensplit stark gestiegen - aber das passiert nicht immer nach einem Aktiensplit. Der Anstieg der Tesla-Aktie ist auf die Geschäftsentwicklung zurückzuführen, einschließlich des starken Umsatzwachstums und der verbesserten Gewinnspanne. Außerdem hat sich das Unternehmen zu einem Liebling der Börse entwickelt.

Warum ein Tesla-Aktiensplit im Jahr 2021 möglich ist

Unternehmen ziehen einen Folge-Aktiensplit in der Regel nicht in Betracht, es sei denn, es passieren mehrere Dinge. Erstens sollte die Aktie deutlich höher gehandelt werden als bei ihrem vorherigen Aktiensplit. Schließlich ist einer der Hauptgründe, warum Unternehmen ihre Aktien splitten, dass sie die Aktien für Kleinanleger erschwinglicher machen. Das macht die Aktien liquider und für mehr Investoren zugänglich.

Tesla erfüllt dieses Kriterium sicherlich. Seit das Unternehmen im vergangenen August einen Aktiensplit angekündigt hat, sind die Aktien auf splitbereinigter Basis um fast 200 % gestiegen. Heute wird die Aktie zu einem stolzen Preis von mehr als 800 US-Dollar gehandelt - weit über dem durchschnittlichen Aktienkurs der meisten Unternehmen.

Ein weiteres Argument für einen weiteren Aktiensplit ist der starke Geschäftsverlauf von Tesla in letzter Zeit. Wenn der Anstieg der Aktie nur auf heißer Luft basierte, kann man nicht sagen, wie lange die Aktien auf ihrem hohen Niveau bleiben könnten. Und wenn die Aktien eine gute Chance hätten, alle ihre jüngsten Gewinne zu verlieren, warum dann noch ein Aktiensplit?

Glücklicherweise scheint das zugrunde liegende Geschäft von Tesla auf allen Zylindern zu feuern. Zum Zeitpunkt der Ankündigung des Aktiensplits von Tesla lagen die Auslieferungen der letzten 12 Monate bei 388.000 Fahrzeugen. Heute liegt diese Zahl bei 500.000. Darüber hinaus hat das Management für das Jahr 2021 Auslieferungen von mehr als 750.000 prognostiziert, was zeigt, dass das Unternehmen in seiner Wachstumsthese noch am Anfang zu stehen scheint.

Schließlich sind der vierteljährliche freie Cashflow und der Kassenbestand von Tesla von 418 Millionen US-Dollar bzw. 8,6 Milliarden US-Dollar im zweiten Quartal 2020 auf 1,9 Milliarden US-Dollar bzw. 19,4 Milliarden US-Dollar im vierten Quartal 2020 gestiegen, was dem Unternehmen heute deutlich gesündere Finanzen beschert.

Natürlich sollten Tesla-Investoren nicht mit einem Aktiensplit im Jahr 2021 rechnen. Es lässt sich einfach nicht sagen, wann das Auto- und Green-Energy-Unternehmen seine Aktie wieder splitten könnte - wenn überhaupt. Außerdem gibt es keinen Grund, sich über einen möglichen Aktiensplit freuen, da er keinen Shareholder Value schafft. Nichtsdestotrotz scheint es ein wachsendes Argument für einen weiteren Aktiensplit zu geben.

