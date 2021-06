Mackinac Financial wird eine stabile Dividende auszahlen

Die Mackinac Financial Corporation (ISIN: US5545711096, NASDAQ: MFNC), Muttergesellschaft der mBank, zahlt eine konstante Quartalsdividende von 0,14 US-Dollar je Aktie an die Aktionäre. Die Ausschüttung für das zweite Quartal erfolgt am 16. Juli 2021 (Record date: 2. Juli 2021).

Auf Jahressicht schüttet der Konzern aus Traverse City, Michigan, 0,56 US-Dollar an seine Investoren aus. Das entspricht beim derzeitigen Aktienkurs von 19,77 US-Dollar (Stand: 18. Juni 2021) einer Dividendenrendite von 2,83 Prozent. Im ersten Quartal des Fiskaljahres 2021 betrug der Nettogewinn 3,88 Mio. US-Dollar nach 3,05 Mio. US-Dollar im Jahr zuvor, wie am 29. April 2021 berichtet wurde. Die Aktie des Unternehmens ist an der amerikanischen Technologiebörse NASDAQ notiert und liegt dort seit Jahresbeginn 2021 mit 54,94 Prozent im Plus. Die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 208,58 Mio. US-Dollar (Stand: 18. Juni 2021). Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de