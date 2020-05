Macron kündigt Acht-Milliarden-Hilfspaket für Autoindustrie an

Paris (Reuters) - Frankreichs Präsident Emmanuel Macron will der Autoindustrie im Land mit einem Hilfspaket im Volumen von mehr als acht Milliarden Euro unter die Arme greifen.

Der staatliche Zuschuss für den Kauf von Elektro-Fahrzeugen solle auf 7000 von 6000 Euro steigen, kündigte Macron am Dienstag an. Ziel sei es, in Frankreich eine Million saubere Autos binnen fünf Jahren zu bauen und damit zum Top-Produzenten dieser Fahrzeuge in Europa zu werden. Die Zahl der Haushalte, die die Abwrackprämie beanspruchen könnten, solle ausgeweitet werden.