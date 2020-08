Mächtige Unternehmer bei Korruptionsermittlung in Brasilien verhaftet

SAO PAULO (dpa-AFX) - Im Rahmen der Ermittlungen zum Korruptionsskandal "Lava Jato" sind in Brasilien die einflussreichen Unternehmer Germán und José Efromovich verhaftet worden. Die beiden Brüder seien am Mittwoch in Sao Paulo festgesetzt worden, berichtete das Nachrichtenportal G1. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft sollen die Eigner der Werft Ilha S.A. unter anderem Schmiergelder an Vertreter der Transportsparte des halbstaatlichen Ölkonzerns Petrobras gezahlt haben, um den Zuschlag für den Bau von Tankern zu erhalten.

Die Brüder Efromovich sind außerdem Gesellschafter der zweitgrößten Fluggesellschaft Lateinamerikas, Avianca, und kontrollieren den Mischkonzern Synergy Group. Wegen der andauernden Corona-Krise sollen sie nun vorerst im Hausarrest bleiben.

"Lava Jato" (Autowäscherei) gilt als größter Schmiergeldskandal Lateinamerikas. In der ganzen Region wird seit Jahren gegen Dutzende Politiker, Funktionäre und Unternehmer ermittelt. Allein der Baukonzern Odebrecht hat eingeräumt, über 785 Millionen US-Dollar Bestechungsgelder gezahlt zu haben, um für Großprojekte in ganz Lateinamerika verpflichtet zu werden. Auch zahlreiche andere Firmen waren in das Korruptionsnetzwerk verstrickt./dde/DP/nas