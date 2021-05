MagBio Genomics Inc. entwickelt auf Thermofisher KingFisher™ Flex automatisierte RNA-Reinigungschemie für Mawi iSWAB-RNA v2

Pharmazeutische Entwicklungen ziehen in der Krebsforschung Nutzen aus iSWAB-RNA v2 Proben

Mawi DNA Technologies, ein Biotechnologie-Unternehmen mit Schwerpunkt auf die Entwicklung innovativer Technologien für die Entnahme von Bioproben, gibt bekannt, dass MagBio Genomics auf der Thermofisher KingFisher™ Flex Plattform mit seinem HighPrep™ Total RNA Isolation Kit - iSWAB™- erfolgreich eine automatisierte Methode zur RNA-Reinigung entwickelt hat.

iSWAB-RNA v2 von Mawi DNA Technologies ermöglicht die nicht-invasive Selbstentnahme, Konzentration und Stabilisierung intakter Zellen der Mundschleimhaut und/oder von Säugetierzellen, die mittels Abstrich oder Zellbürste entnommen werden. Das System erlaubt über bis zu vier Wochen vom Zeitpunkt der Entnahme bis zur Verarbeitung eine Stabilisierung der gesamten RNA in Echtzeit und Umgebungstemperatur. Die hochwertige RNA aus stabilisierten iSWAB-RNA-v2-Zellen eignet sich für die Genexpression von Anwendungen wie quantitative PCR in Echtzeit, reverse Transkriptions-PCR, Mikroarrays, Northern-Blot-Analyse, Nuklease-Schutz-Assays, die Konstruktion einer cDNA-Bibliothek und die RNA-Sequenzierung.

„Die Zusammenarbeit mit MagBio Genomics zur Optimierung ihres HighPrep™ Total RNA Plus Kit-iSWAB™ für iSWAB-RNA v2 war für uns ein Selbstläufer, insbesondere weil dies für unsere Endanwender mit hohem Durchsatz, wie die Pharmaindustrie und CROs, eine großartige Geschäftsoption bietet“, sagte Dr. Bassam El-Fahmawi, President und CTO bei Mawi DNA Technologies. „Partnerschaften mit führenden Unternehmen in der Nucleinsäure-Reinigungschemie mit weltweiter Präsenz, z. B. MagBio Genomics, steigern den weltweiten Zugriff auf unsere Technologien zur Probenahme. Dies führt zu einem besseren Verständnis von Gesundheit und Wohlbefinden, mehr auf globaler als auf regionaler Ebene.“ El-Fahmawi sagte, dass aufgrund der zunehmenden Probengrößen in Kohortenstudien einer genetischen Population ein steigender Bedarf für automatisierte Lösungen zur RNA-Reinigung besteht. Das MagBio HighPrep Total RNA Plus Kit-iSWAB™ vereinfacht diesen Forschungsschritt, der arbeitsintensiv sein kann.

„MagBio hat das HighPrep™ Total RNA Isolation Kit-iSWAB™ für die Extraktion der gesamten RNA aus iSWAB-RNA v2 Proben auf dem Thermofisher KingFisher™ Flex Purification System erfolgreich entwickelt und optimiert“, sagte Dr. Mothtmang Mlalazi-Oyinloye, Associate Scientific Director von MagBio Genomics. „Diese Methode wird von einem größeren pharmazeutischen Unternehmen verwendet, um iSWAB-RNA-v2-Proben zur Aufklärung molekularer Mechanismen der Krebsentwicklung zu verarbeiten. Mit diesem automatisierten Protokoll können 96 Proben in weniger als einer Stunde verarbeitet werden.“ Sie fügte hinzu, dass die extrahierte RNA sehr rein und hochwertig und zudem mit komplexen und sensitiven Assays kompatibel sei. Damit werden RNA-Erträge von bis zu 1 ug pro Probe gewonnen (Quibt RNA Broad Assay).

„Wir erweitern unsere Bibliothek der automatisierten Methoden, um die am häufigsten verwendeten Labor-Automationssystem einschließen zu können“, sagte Dr. Mlalazi-Oyinloye. „iSWAB-RNA v2 ist die nicht-invasive Alternative für die Probenentnahme gegenüber der Venenpunktion und der Gewebebiopsie, nach der unsere Forscherkollegen gesucht haben. Dabei bleibt die RNA-Integrität insbesondere während langer Transitzeiten erhalten. Bei MagBio Genomics geht es ausnahmslos darum, den Arbeitsfluss für die nächste Generation der Sequenzierung zu verbessern. Wir haben eine automatisierte Methode zur Vereinfachung der RNA-Reinigung aus iSWAB-RNA v2 Proben mit unserem HighPrep™ Total RNA Plus Kit-iSWAB™ entwickelt“, sagte Dr. Hyacinth Ntchobo, CEO von MagBio Genomics. Er fügte hinzu, dass die Mawi Entnahmetechnologie iSWAB-RNA v2 und die MagBio Genomics Reinigungschemie in Kombination einen effizienten Workflow bieten. Dabei kommt es für anspruchsvolle nachgelagerte Applikationen zur Reinigung hochwertiger RNA mit hohem Durchsatz.

Über MagBio Genomics Inc.

MagBio Genomics ist ein weltweit präsentes Unternehmen, das Produkte auf der Basis von Magnetkügelchen für die Isolierung von Nucleinsäure, einschließlich Biomarker, als Werkzeuge für die Genomforschung an Flüssigbiopsien entwickelt und in den Handel bringt. Der derzeitige Schwerpunkt umfasst Produkte, die die vollständige Probenaufbereitung für die NGS abdecken; von der Zulassung der Wahrung der Integrität von Bioproben, der effizienten Isolation zirkulierender Biomarker bis zur Anreicherung von Zielobjekten aus biologischen Proben. Die Produkte werden in der menschlichen Genforschung angewendet, darunter Genstudien zu Krebserkrankungen und nicht-invasive pränatale Tests (NIPT).“WE SIMPLY MAKE NGS BETTER.” Weitere Informationen finden Sie auf http://www.magbiogenomics.com.

Über Mawi DNA Technologies

Mawi DNA Technologies hat die iSWAB-Technologie entwickelt und vermarktet, ein innovatives System für die Entnahme von Bioproben. Sein Vorzeigeprodukt iSWAB-DNA hat ein bedeutendes Marktpotenzial entfaltet. Dies liegt an seiner Fähigkeit, bei Tieren und sämtlichen Segmenten der menschlichen Population, von Kleinkindern bis hin zu Senioren, angewendet zu werden – mit einer soliden DNA-Ausbeute und geringem bakteriellem DNA-Inhalt. Mawi DNA hat für das neonatale Screening Beziehungen mit Kinderkliniken aufgebaut und verfügt über ein umfassendes, weltweites Netzwerk internationaler Marktanbieter und iSWAB Vertriebsprodukte. Weitere Informationen finden Sie auf http://www.mawidna.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210511006340/de/

Susan Tellem, APR, RN, BSN

+1 310-313-3444 x1, Susan@tellemgrodypr.com