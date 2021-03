Magic Software Enterprises steigert Dividende

Magic Software Enterprises Ltd. (ISIN: IL0010823123, NASDAQ: MGIC) kündigt eine Halbjahresdividende in Höhe von 0,21 US-Dollar je Aktie an und steigert damit die Dividendenausschüttung um 20 Prozent, wie der Konzern am Montag mitteilte. Die Auszahlung erfolgt am 7. April 2021 (Record date: 25. März 2021).

Die aktuelle Dividendenrendite liegt damit beim derzeitigen Aktienkurs von 16,08 US-Dollar (Stand: 8. März 2021) bei 2,61 Prozent.

Der Konzern ist ein Anbieter von Software Plattformen für Enterprise Mobility, Cloud Applikationen und Business Integration. Magic Software ist 1983 gegründet worden. Der Firmensitz befindet sich in Or Yehuda, Israel.

Die Aktie von Magic Software Enterprises weist seit Jahresanfang 2021 an der Wall Street ein Kursplus von 2,75 Prozent auf. Die Marktkapitalisierung beträgt 762,99 Mio. US-Dollar (Stand: 8. März 2021).

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de