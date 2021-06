Maltesische Polizei setzt Body-Cams von Motorola Solutions bei allen Einsatzkräften ein

Die neue Funktion „Holster Aware“ startet die Aufnahme automatisch, wenn die Waffe gezogen wird

Motorola Solutions hat heute bekannt gegeben, dass die Polizei der Republik Malta die Body-Cams VB400 von Motorola Solutions bei allen polizeilichen Einsatzkräften in Malta eingeführt hat. Die Einführung ist Teil der Transformationsstrategie der maltesischen Polizei, die darauf abzielt, die Polizei zu modernisieren und gleichzeitig das Vertrauen der Öffentlichkeit und die Transparenz nach außen zu erhöhen.

Der fünfjährige Servicevertrag für die umfassende Videolösung beinhaltet eine Beweisführungssoftware zur sicheren Verarbeitung von aufgenommenem Videomaterial und die neue Holster-Aware-Funktion, die es der Kamera ermöglicht, automatisch mit der Aufnahme zu beginnen, wenn eine Waffe aus dem Holster genommen wird.

„Diese Body-Cams erfassen jeden Tag Beweismaterial, sorgen für Transparenz und erhöhen die Effizienz unserer Arbeitsabläufe“, sagte der maltesische Polizeichef Angelo Gafà. „In stressreichen Situationen – denen unsere Beamten oft ausgesetzt sind – erfasst diese Technologie wichtige Aufnahmen von dem, was am Tatort passiert, ohne den Fokus oder die Aufmerksamkeit unserer Beamten zu beeinträchtigen.“

Der über Bluetooth aktivierte neue Holster-Aware-Sensor, der in die VB400-Kameras integriert ist, erkennt, wenn ein Beamter seine Waffe aus dem Holster nimmt, und aktiviert automatisch die am Körper getragene Kamera dieses Beamten, um mit der Aufnahme zu beginnen. In diesem Fall werden auch die Body-Cams der Beamten in unmittelbarer Nähe aktiviert und bieten einen ganzheitlichen Blick auf die Situation aus mehreren Perspektiven. Im Rahmen des Workflows der entsprechenden Dienststelle wird das Videomaterial direkt hochgeladen, sicher gespeichert und mit der Beweisverwaltungssoftware VideoManager von Motorola Solutions organisiert.

„Die Polizei von Malta schließt sich Polizeibehörden auf der ganzen Welt bei der Einführung unserer integrierten, am Körper getragenen Beweissicherungslösung auf Video- und Cloud-Basis an, um die Transparenz zu erhöhen und es den Polizeibeamten zu ermöglichen, sich auf die öffentliche Sicherheit zu konzentrieren“, sagte Michael Kaae, Regional Vice President für Europa.

Die am Körper getragenen VB400-Kameras von Motorola Solutions werden häufig von Einsatzkräften an vorderster Front eingesetzt, darunter die Nationalpolizei in Frankreich, die belgische Polizei, die rumänische Polizei, die rumänische Grenzpolizei und mehrere Polizeikräfte in ganz Großbritannien.

