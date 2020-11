Manulife Financial gibt Dividende bekannt

Die kanadische Manulife Financial Corp. (ISIN: CA56501R1064, Toronto: MFC) wird eine vierteljährliche Dividende in Höhe von 0,28 CAD an die Aktionäre ausschütten. Die Zahlung erfolgt am 21. Dezember 2020 (Record date: 23. November 2020).

Auf ein Jahr hochgerechnet schüttet das Unternehmen 1,12 CAD je Aktie aus. Damit errechnet sich, basierend auf dem aktuellen Aktienkurs von 21,44 CAD (Stand: 11. November 2020), eine Dividendenrendite von 5,22 Prozent. Manulife Financial hat seinen Hauptsitz in Toronto, Ontario und bietet Versicherungs- und Finanzdienstleistungen an. Neben der Marke Manulife Financial operiert die Firma in den USA über die Tochtergesellschaft John Hancock. Es werden über 35.000 Mitarbeiter beschäftigt. Der Konzern erzielte im dritten Quartal des Fiskaljahres 2020 einen Kernertrag von 1,45 Mrd. CAD (Vorjahr: 1,53 Mrd. CAD), wie am 11. November berichtet wurde. Seit Jahresbeginn 2020 liegt die Aktie an der Börse in Toronto mit 18,66 Prozent im Minus. Die aktuelle Marktkapitalisierung liegt bei 42,63 Mrd. CAD (Stand: 11. November 2020). Redaktion MyDividends.de