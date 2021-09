MANZ - Aktie sendet Lebenszeichen

Manz AG - WKN: A0JQ5U - ISIN: DE000A0JQ5U3 - Kurs: 57,500 € (XETRA)

Die jüngste Schwächephase war hausgemacht, die Quartalszahlen sorgten Anfang August für einen kleinen Kursrutsch. Wie vom Kollegen Bastian Galuschka in seiner letzten Analyse präferiert fiel die Aktie bis an die Aufwärtstrendlinie zurück und dreht dort nun nach oben. Jetzt zeichnet sich zumindest auf Sicht von zwei Wochen eine Stabilisierung ab. Es ist sogar im Intradaychart eine kleine Bodenbildung in Form eines Doppelbodens zu erkennen. Ob das allerdings schon der Startschuss zu einer neuen Rally ist, bleibt abzuwarten.

Eine Chance - mehr zunächst nicht

Tatsächlich könnte im sehr bullischen Fall jetzt eine neue Aufwärtsbewegung starten. Dazu müsste die Aktie zunächst die Hürde bei 58,40 - 58,70 und damit auch den EMA50 wieder überwinden. Erst dann erhöhen sich die Chancen für die Bullen deutlich. Bei rund 65 und dann am Jahreshoch bei 71,80 und mittelfristig bei rund 90 EUR liegen dann potenzielle Aufwärtsziele.

Verpufft die laufende Erholung jedoch und erfolgt ein nachhaltiger Rückfall unter 53 EUR, ist Vorsicht geboten. Wird anschließend auch der EMA200 bei 50,53 EUR unterschritten, droht eine weitere Abwärtsbewegung bis 44,40 und ggf. 40,60 EUR.

Fazit: Das bullische Szenario im Chart ist sehr gewagt, die Bullen sind hier längst nicht über den Berg. Die Stabilisierung der letzten Wochen könnte aber eine gute Basis sein, um ausgehend vom erfolgreich verteidigten Aufwärtstrend eine neue Aufwärtswelle einzuleiten. Der Ausbruch aus der Handelsspanne der beiden gleitenden Durchschnittslinien EMA200 und EMA50 dürfte neue Impulse liefern.

Manz AG Chartanalyse

Auch interessant:

ECKERT & ZIEGLER - Aktie erreicht Tradingziel

Traden wie ein PROfi mit Guidants PROmax. Drei Musterdepots für kurz, mittel-und langfristig orientierte Anleger. 13 Experten mit verschiedenen Schwerpunkten. Inklusive Aktien-Screener und Godmode PLUS. Jetzt testen!

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: André Rain, Technischer Analyst und Trader)