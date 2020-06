Marina Iodice wechselt von Mirova zu NN IP

Sie wird mit Lead Portfoliomanager Huub van der Riet, Senior Portfoliomanager Ivo Luiten und dem Analystenteam zusammenarbeiten, um die Global Impact Equity Strategie von NN IP sowie die drei thematischen Impact-Aktienfonds Health & Well-being, Smart Connectivity und Climate & Environment zu managen. Sie wird an Hendrik-Jan Boer, Head of Sustainable & Impact Equity Investing, berichten.

Marina Iodice war zuvor beim Nachhaltigkeitsspezialisten Mirova

Marina Iodice besitzt zehn Jahre Erfahrung in den Bereichen verantwortungsbewusstes Investieren und Impact-Investing. Sie kommt von Mirova in Paris, einer Tochtergesellschaft von Natixis Investment Managers, die auf nachhaltiges Investieren spezialisiert ist. Dort koordinierte sie die Engagement-Initiativen zu ESG-Themen mit internationalen Investoren und leitete seit 2013 das Nachhaltigkeits-Research für den Energie- und Gesundheitssektor. Während eines Sabbaticals im Jahr 2017 arbeitete Marina Iodice sechs Monate ehrenamtlich für die Mikrofinanzierungsplattform Kiva in Nicaragua. Marina besitzt einen Master-Abschluss in Umwelttechnologie des Imperial College London und einen Bachelor-Abschluss in Wirtschaft und Management der Bocconi-Universität Mailand. Sie ist CFA-Charterholder und Mitglied des ESG-Ausschusses der CFA Society in Frankreich.



powered by