MARRIOTT INTERNATIONAL - Rallystart?

Die Aktie von Marriott International krachte im Coronacrahs massiv nach unten und verlor über 2/3 ihres Wertes. Nach einem Tief bei 46,56 USD drehte der Wert aber wieder nach oben.

Im Februar 2021 markierte er sogar ein neues Allzeithoch bei 159,98 USD, etablierte sich aber nicht über dem alten Allzeithoch bei 153,39 USD. Es kam zu einer Konsolidierung, welche die Aktie auf ein log. 38,2 % Retracement bei 127,83 USD zurückführte.

Auf diesem Retracement drehte der Wert im Juli und im August 2021 wieder nach oben. In dieser Woche attackiert die Aktie ihren Abwärtstrend seit Februar 2021, der aktuell bei 146,26 USD verläuft. Die Aktie zog gestern deutlich über diesen Trend an und war größter Gewinner im Nasdaq 100.

Das sieht nach Ausbruch aus

Etabliert sich die Aktie über dem Abwärtstrend seit Februar 2021, dann kommt es zu einem neuen Kaufsignal. Die Aktie könnte dann in den nächsten Tagen und Wochen bis ca. 172,67 ansteigen. Sollte der Wert aber wieder in den Abwärtstrend zurückfallen, wäre dies ein kleiner Rückschlag für die Bullen. In diesem Fall wäre mit einem erneuten Test des Retracements bei 127,83 USD zu rechnen.

Fazit: Die Aktie von Marriott International hat gute Chancen auf eine weitere Rally in den nächsten Wochen.

