MATCH GROUP - Wird das ein erfolgreiches Match für die Käufer?

Match Group Inc. - WKN: A2P75D - ISIN: US57667L1070 - Kurs: 143,290 $ (NASDAQ)

Hinter der Match Group verbergen sich eine ganze Reihe an Datingplattformen. Die bekannteste ist aber sicherlich Tinder. Das beeindruckende Wachstum von Tinder befeuerte in den vergangenen Jahren auch vorrangig die Rally bei der Match-Group-Aktie. Alleine seit dem Tief 2016 hat der Titel im Hoch fast 2.000 % zugelegt.

Match-Group-Aktie (Monatschart)

War die Aktie im Februar noch völlig überhitzt, hat sie diese überkaufte Situation in den vergangenen Wochen abgebaut. Und nicht nur das. Sie lief in Form des EMA200 und der Unterstützungszone um 130 USD auch eine markante Kursregion an und, noch viel wichtiger, verteidigte diese. Seit gestern melden sich die Bullen wieder und leiten eine Erholung ein. Diese könnte sich noch bis zum kurzfristigen Abwärtstrend bei 150 USD ausdehnen. Dort liegt folglich die erste Hürde für die Käufer. Wiederum darüber bilden die Hochs um 157,90 USD einen Widerstand. Wird auch dieser geknackt, steigen die Chancen für die Bullen, neue Allzeithochs über 174,68 USD zu markieren.

Absicherungen für Long-Positionen bieten sich derzeit im Bereich um 129 USD an. Sollte die Aktie kurzfristig noch einmal nach unten dippen und dabei ein höheres Tief ausbilden, würden sich noch ganz andere Chance-Risiko-Verhältnisse ergeben.

Fundamental bleibt die Aktie teuer. Ein erwartetes Gewinnwachstum von rund 30 % für 2022 bezahlt man mit einem KGV von 50, die KUVs liegen bei 14 und 12.

Jahr 2020 2021e* 2022e* Umsatz in Mrd. USD 2,39 2,83 3,31 Ergebnis je Aktie in USD 0,49 2,15 2,80 Gewinnwachstum 338,78 % 30,23 % KGV 292 67 51 KUV 16,1 13,6 11,6 PEG 0,2 1,7 *e = erwartet

Match-Group-Aktie

