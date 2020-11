Bharti Airtel („Airtel“), Indiens größtes integriertes Telekommunikationsunternehmen, demonstrierte zusammen mit Mavenir O-RAN Intelligent Controller (RIC) auf dem kürzlich von ihm veranstalteten Global O-RAN ALLIANCE Plugfest.

Das Global Plugfest, eine Premiere für die Teilnahme der Region Indien, zeigte die wachsende Reife des O-RAN-Ökosystems. Die Veranstaltung ermöglichte es den Teilnehmern, die Konformität und Interoperabilität der implementierten Lösungen basierend auf der von O-RAN definierten Architektur und Spezifikationen zu integrieren und zu validieren, um die Bereitschaft von Lösungen für kommerzielle Bereitstellungen zu beschleunigen.

Der von Mavenir und Airtel demonstrierte O-RAN Intelligent Controller (RIC) verwendet fortschrittliche Algorithmen für maschinelles Lernen, um die Netzwerkleistung zu optimieren. Diese Demonstration zeigte RIC in Aktion, nahm Konfigurationsdaten und Leistungsmetriken aus einem Demonstrations-RAN auf und optimierte iterativ die Konfigurationsparameter, um Verbesserungen bei den wichtigsten Leistungsindikatoren zu erzielen. Die Zielzielfunktion kann vom Bediener konfiguriert werden und leitet den Optimierungsprozess, um potenziell dynamisch sich ändernde Geschäftsanforderungen zur Laufzeit zu erfüllen. Der Umfang der Demonstration umfasst auch das Testen der O-RAN O1-Schnittstelle von Mavenir Non-RealTime RIC.

Pardeep Kohli, Präsident und CEO von Mavenir, sagte: „Wir freuen uns, mit Airtel beim ersten globalen O-RAN-Plugfest-Event zusammenzuarbeiten, das es ermöglicht, traditionelle Netzwerkbereitstellungsmodelle zu überdenken.“

„Wir freuen uns sehr, mit der globalen O-RAN-Community zusammenzuarbeiten. Unsere Zusammenarbeit mit Mavenir für diese erfolgreiche Demonstration ist ein weiterer Schritt vorwärts beim Aufbau von 5G-Systemen mit offener Netzwerkarchitektur“, sagte Randeep Sekhon, CTO bei Bharti Airtel.

Kuntal Chowdhury, Senior Vice-President und General Manager des Geschäftsbereichs AI & Analytics von Mavenir, sagte: „Die Optimierung der Netzwerkkonfigurationsparameter in herkömmlichen Netzwerkbereitstellungen ist durch hohe Kosten, den Bedarf an erfahrenen Technikern und lange Verzögerungen bei der Datenerfassung durch Laufwerkstests gekennzeichnet. Durch die intelligente Anwendung der neuesten Techniken des maschinellen Lernens können wir die Kosten und die Zeit, die für die Netzwerkoptimierung zur Netzwerkbereitstellungszeit und während der gesamten Lebensdauer des Netzwerks erforderlich sind, drastisch reduzieren. Vielen Dank an Airtel und O-RAN ALLIANCE für die Ausrichtung dieser Veranstaltung.“

Über Mavenir

Mavenir ist der einzige End-to-End-Anbieter von cloudnativer Netzwerksoftware in der Branche, der sich auf die Beschleunigung der Transformation von Softwarenetzwerken und die Neudefinition der Netzwerkökonomie für Kommunikationsdienstleister (Communications Service Providers, CSPs) konzentriert. Mavenir bietet ein umfassendes durchgängiges Produktportfolio über alle Ebenen des Mobilfunknetzes. Vom Kernnetz über Mobile Access/Edge bis hin zu Mobile Services ist Mavenir führend bei weiterentwickelten, Cloud-nativen Netzwerklösungen, die Endbenutzern innovative und sichere Erlebnisse ermöglichen. Mavenir nutzt Innovationen in den Bereichen IMS (VoLTE, VoWiFi, Advanced Messaging (RCS)), Private Networks sowie vEPC, 5G Core und OpenRAN vRAN und beschleunigt die Netzwerktransformation für mehr als 250 CSP-Kunden in über 120 Ländern, die über 50 % der weltweiten Nutzer bedienen.

Mavenir strebt nach bahnbrechenden, innovativen Technologiearchitekturen und Geschäftsmodellen, die zur Anpassungsfähigkeit, Flexibilität und Geschwindigkeit beitragen. Durch Lösungen, welche die Weiterentwicklung von NFV bis zum Erreichen von Rentabilität auf Web-Ebene voranbringen, bietet Mavenir den CSPs Lösungsmöglichkeiten, die dabei helfen, Kosten zu senken sowie Einnahmen zu generieren und zu sichern. www.mavenir.com.

Über Bharti Airtel

Airtel hat seinen Hauptsitz in Indien und ist ein globales Telekommunikationsunternehmen mit Niederlassungen in 18 Ländern in Südasien und Afrika. Das Unternehmen zählt zu den drei weltweit führenden Mobilfunkbetreibern und sein Mobilfunknetz deckt mehr als zwei Milliarden Menschen ab. Airtel ist Indiens größter integrierter Telekommunikationsanbieter und der zweitgrößte Mobilfunkbetreiber in Afrika. Ende September 2020 hatte Airtel ca. 440 Millionen Kunden in allen Geschäftsbereichen.

Das Portfolio von Airtel umfasst ein mobiles 4G/4,5G-Hochgeschwindigkeitsbreitband, Airtel Xstream Fibre, das Geschwindigkeiten von bis zu 1 Gbit/s verspricht, konvergierte digitale TV-Lösungen über die Airtel Xstream 4K Hybrid Box, digitale Zahlungen über die Airtel Payments Bank sowie eine integrierte Suite von Diensten für Konnektivität, Zusammenarbeit, Cloud und Sicherheit, die über eine Million Unternehmen bedienen.

Zu den OTT-Diensten von Airtel gehören die Airtel Thanks-App für die Selbstpflege, die Airtel Xstream-App für Videos, Wynk Music für Unterhaltung und Airtel BlueJeans für Videokonferenzen. Darüber hinaus hat Airtel strategische Partnerschaften mit Hunderten von Unternehmen auf der ganzen Welt geschlossen, damit die Airtel-Plattform eine Reihe von Verbraucher- und Unternehmensdiensten bereitstellen kann.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20201126005662/de/

