Mavenir und MobiledgeX ermöglichen globale Edge-Konnektivität mit Deutsche Telekom

Cloud-native dynamische Bereitstellung von 5G Core basierend auf aufkommenden Anwendungsanforderungen, einschließlich 4G/5G Private Networks



Mavenir hat in Zusammenarbeit mit MobiledgeX und Deutsche Telekom das Referenzdesign für die Bereitstellung der Cloud-nativen 5G User Plane Function (UPF) demonstriert und validiert, um Multi-Access-Edge-Computing-Anwendungen (MEC) zu unterstützen, die auf die Bedürfnisse jedes Anwendungsfalls nach Nähe und Leistung zugeschnitten sind. Das Referenzdesign ist vollständig Cloud-nativ, abstrahiert von der zugrunde liegenden Cloud-Architektur, dem Infrastrukturanbieter und dem Betreiber.

„Wir freuen uns, mit Mavenir und MobiledgeX zusammenzuarbeiten, um die dynamische Cloud-native Bereitstellung von 5G Core UPF für Benutzer dort zu demonstrieren, wo sie benötigt wird. Der UPF kann im eigenen Netzwerk des Betreibers, in einem privaten 4G/5G-Netzwerk, im Roaming-Netzwerk oder in der öffentlichen Cloud ausgeführt werden. Die Möglichkeit, den Datenverkehr dynamisch und nahtlos über unseren eigenen Footprint und den Footprint anderer zu orchestrieren, eröffnet Kunden neue Konnektivitätslösungen“, sagt Alex Choi, SVP Strategy & Technology Innovation, Deutsche Telekom.

Ein servicebasierter, Cloud-nativer UPF ist das Herzstück des Referenzdesigns. Seit der Einführung mobiler Paketdaten in 3G wird der gesamte Datenverkehr, unabhängig von Quelle, Ziel und anfordernder Anwendung, zu einer begrenzten Anzahl fester (Paket-Gateway) Ankerpunkte innerhalb der Mobilfunknetze zurückgetunnelt. Dies wird zunehmend ineffizient, leistungsunfähig und anfällig für Engpässe. 5G Core-Standards ermöglichen eine dynamische Platzierung des Ankerpunkts (des UPF) basierend auf den Anforderungen der Anwendung und des Netzwerks. Die Kombination der weit verbreiteten 4G/5G Cloud-nativen Converged Packet Core-Lösung von Mavenir in Verbindung mit der MobiledgeX Edge-Cloud-Plattform ermöglicht es, den UPF in verschiedenen Clouds von verschiedenen Anbietern mit unterschiedlichen Eigentümern zu platzieren. Die Kontrolle, Sicherheit und Privatsphäre des Diensteanbieters werden jederzeit vom Betreiber des Kunden aufrechterhalten, auch beim Roaming. Diese Architektur hilft bei der optimalen Platzierung der Back-End-Server der Anwendung und ermöglicht eine hervorragende Benutzererfahrung und eine erhöhte Netzwerkeffizienz, indem die Entfernung, die die Daten vor der Verarbeitung zurücklegen müssen, erheblich reduziert wird.

Validiertes Referenzdesign

Für diese Testvalidierung läuft der Mavenir 5G Core im Netz der Deutschen Telekom. Als gültige UPF-Platzierungen im 5G-Core-Routing wurden zwei netzwerk- und herstellerunabhängige Cloudlets in Deutschland bereitgestellt. So wird beispielsweise auf einem 5G-Telefon, das mit dem 5G-Netz der Deutschen Telekom in Berlin verbunden ist, eine Videoanwendung gestartet. Die Anfrage wird an den 5G Core gesendet, der die UPF-Platzierung im Berliner Cloudlet auswählt. Tunneling ist etabliert. Die Videoanforderung wird an den lokalen Edge-Place-Videocache weitergeleitet und die Lieferung beginnt. Der gleiche Antrag wird in Hannover gestellt. Der Verkehr wird dann zum Hannover Cloudlet aufgebaut und dort erfolgt das lokale Fulfillment. Die MobiledgeX Edge Cloud 3.0-Plattform steuert dynamisch die sichere Platzierung, das Lifecycle-Management und das Video-Traffic-Routing des Edge-basierten UPF und der Videoanwendung.

„Dies ist ein erfolgreicher Meilenstein für das Cloud-native 5G-Core-Traffic-Routing, das der Deutschen Telekom die Freiheit gibt, überall auf der Welt und in jeder Cloud einen Verbindungspunkt/lokale Breakouts bereitzustellen“, sagt Bejoy Pankajakshan, Chief Strategy Officer, Mavenir. „Cloud-natives Design von 5G-Netzwerkfunktionen integriert mit Orchestrierungstools ermöglicht ein neues Maß an Flexibilität bei der Platzierung von Netzwerkfunktionen. Automatisierung, Agilität und Flexibilität stehen im Mittelpunkt dieses Projekts.“

„Die MobileedgeX Edge-Cloud-Plattform ermöglicht unseren Betreiberkunden die dynamische Verwaltung und Zuweisung der UPF-Funktionalität in ihrer eigenen Cloud-Infrastruktur unabhängig vom Anbieter, in den Mobilfunknetzen von Roaming-Partnern, in privaten 4G/5G-Netzen und in öffentlichen Clouds, alles über eine Glasscheibe und in einem vertrauenswürdigen und sicheren Vorgang“, sagt Sunay Tripathi, Chief Technology Officer & EVP of Engineering & Product, MobiledgeX. „Der Cloud-native UPF-Betrieb verändert die Verkehrsmuster in Mobilfunknetzen und macht den Telekommunikationsbetreiber zum größten Kunden seines eigenen Edge-Cloud-Angebots, was notwendig ist, um ein echter Cloud-Marktführer zu sein. Wir freuen uns sehr, dass die Deutsche Telekom die Initiative ergriffen hat, um die Führung zu übernehmen.“

Über Mavenir:

Mavenir gestaltet die Zukunft von Netzwerken und leistet Pionierarbeit bei fortschrittlichen Technologien. Im Mittelpunkt steht die Vision eines einzigen, softwarebasierten, automatisierten Netzwerks, das auf jeder Cloud läuft. Als branchenweit einziger Anbieter von End-to-End- und Cloud-nativer Netzwerksoftware konzentriert sich Mavenir darauf, die Art und Weise, wie die Welt sich vernetzt, zu verändern. Das Unternehmen treibt die Transformation von Software-Netzwerken für mehr als 250 Kommunikationsdienstleister in über 120 Ländern voran, die mehr als 50 % der weltweiten Endkunden bedienen. www.mavenir.com

Über MobiledgeX

MobiledgeX arbeitet mit globalen Mobilfunkbetreibern zusammen, um die vollständige Kontrolle über Multi-Cloud-Edge-Bereitstellungen zu ermöglichen. Die MobiledgeX Edge-Cloud-Plattform des Unternehmens bietet eine gemeinsame Schnittstelle für die Verwaltung von Anwendungsworkloads überall, abstrahiert von der zugrunde liegenden Infrastruktur, um die Kontrolle über Daten, Datenschutz und Sicherheit zu behalten. Sie bietet auch geräteeigenes SDK und übereinstimmende Engines für Betreiber und Entwickler von Drittanbieteranwendungen, um die Leistung und Effizienz für Cloud-native Anwendungen am Edge zu maximieren. MobiledgeX Edge-Cloud hat sich heute im Markt durch Versuche, Konzeptnachweise und Bereitstellungen bewährt, an denen mehr als 20 globale Betreiber und eine Reihe von App-Entwicklern der nächsten Generation beteiligt sind.

MobiledgeX ist ein Edge-Computing-Unternehmen, das von der Deutschen Telekom AG gegründet wurde und seinen Hauptsitz in San Jose, Kalifornien, hat. https://mobiledgex.com.

