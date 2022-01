Mavenirs Cloud-natives offenes vRAN und Packet Core erhält GSMA NESAS-Sicherheitszertifizierung

Für die Produktlinien 5G vRAN, 4G vRAN, 5G Packet Core, 4G Packet Core und Mavenir Cloud-Native Webscale Platform

Mavenir, der Anbieter von Netzwerksoftware, der die Zukunft von Netzwerken mit Cloud-nativer Software gestaltet, die in jeder Cloud läuft und die Art und Weise, wie sich die Welt verbindet, verändert, gab heute bekannt, dass er im November 2021 die Sicherheitszertifizierung Network Equipment Security Assurance Scheme (NESAS) der GSMA erhalten hat. Mavenir ist der sechste globale Mobilfunkanbieter, der die Akkreditierung erhalten hat. Damit schließt sich Mavenir Anbietern wie Nokia, Ericsson und Samsung an, die sich einer Bewertung und einem unabhängigen Audit ihrer Entwicklungs- und Produktlebenszyklusprozesse unterzogen haben, um nachzuweisen, wie Sicherheit in ihre Design-, Entwicklungs-, Implementierungs- und Wartungsprozesse integriert ist.

Die GSMA NESAS, die gemeinsam von 3GPP und GSMA definiert wurde, bietet einen branchenweiten Rahmen für die Gewährleistung von Sicherheit, um Verbesserungen der Sicherheitsniveaus in der gesamten Mobilfunkbranche zu erleichtern.

Mavenir hat die Zertifizierung für das gesamte Portfolio von Mavenir abgeschlossen:

Open Virtualized 5G & 4G Radio Access Network (Open vRAN): vollständig containerisierte Open vRAN-Lösung mit Centralized Unit (CU) und Distributed Unit (DU).

5G & 4G Packet Core: Cloud-nativer und vollständig containerisierter mobiler Kern.

Mavenir Webscale Platform (MWP): Cloud-native Lösungen, die Kubernetes-basiertes CaaS (Containers as a Service), PaaS (Platform as a Service) und MTCIL (Telekom-PaaS-Schicht) sowie eine Verwaltungsebene mit vollständiger FCAPS, Analytik, Slice-Management und Service-Orchestrierung umfassen.

„Als einziger Anbieter von durchgängiger Cloud-nativer Netzwerksoftware in der Branche ist es für Mavenir von größter Bedeutung, sichere Produkte und Lösungen anzubieten. Wir freuen uns, dass wir diesen wichtigen GSMA NESAS-Meilenstein für unsere Cloud-nativen Produkte, einschließlich vRAN, Packet Core und Containerized Platform, erreicht haben. Es ist von entscheidender Bedeutung, dass offene und Cloud-native Lösungen einen sicheren Produktlebenszyklus und eine sichere Methodik für alle Entwurfs-, Implementierungs- und Betriebsprozesse implementieren", sagt Mike Barnes, Leiter der Abteilung für Produktsicherheit und -qualität bei Mavenir und Ko-Vorsitzender des Communications Security, Reliability and Interoperability Council (CSRIC) VIII WG2 on Open RAN security der FCC.

Die GSMA NESAS-Zertifizierung von Mavenir ist ein wichtiger Meilenstein, der die Widerstandsfähigkeit bei der Entschärfung potenzieller Sicherheitslücken und die Fähigkeit zur Bereitstellung robuster, sicherer traditioneller und offener Lösungen unter Beweis stellt. Die NESAS-Konformität stellt sicher, dass angemessene Sicherheitsprinzipien in die Entwurfs-, Entwicklungs-, Implementierungs- und Betriebsprozesse von Mavenir integriert sind.

Der NESAS Standard von GSMA bietet einen Rahmen für die Gewährleistung der Sicherheit, um eine kontinuierliche Verbesserung des Sicherheitsniveaus in der gesamten Mobilfunkbranche für sichere Produktentwicklungs- und Produktlebenszyklusprozesse zu ermöglichen, die sowohl von traditionellen Netzwerkausrüstern als auch von Netzwerksoftwareanbietern genutzt werden. NESAS trägt dazu bei, eine Fragmentierung der Sicherheitsanforderungen zu vermeiden, indem sie einen gemeinsamen Satz von Sicherheitsgarantien und eine gemeinsame Grundlage bieten, auf deren Grundlage die Netzausrüstung in Übereinstimmung mit den Entwicklungs- und Produktlebenszyklusprozessen des Herstellers entwickelt wurde.

