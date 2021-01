Mawi DNAs extraktionslose Probenentnahme-Technologie ermöglicht BioTech Africa, eine erschwingliche Massentest-Plattform für COVID-19 einzuführen

Die Probenentnahmetechnik iSWAB-Microbiome-EL von Mawi DNA Technologies ermöglicht es BioTech Africa, ein neues COVID-19-Testprogramm mit ultra-hohem Durchsatz zu realisieren und einzuführen. Dieser Durchbruch in Verbindung mit dem Testkit ProbeSure™ COVID-19 One Step RT-PCR Kit von 3CR Bioscience wurde konzipiert, um eine Skalierbarkeit bis zu einer Kapazität von 200.000 Tests pro Tag zu erreichen.

„Wir sind äußerst stolz und geehrt, durch die Bemühungen von BioTech Africa um einen Massentest an Südafrikas Kampf gegen COVID-19 teilzuhaben“, sagt Dr. Bassam El-Fahmawi, President und CTO bei Mawi DNA Technologies.

Zudem arbeitete Frau Dr. Jenny Leslie, COO von BioTech Africa, eng mit Scilutions Labware und Hook Diagnostics zusammen, um die besten Produkte und Lieferantenpartner zu identifizieren, welche die Reagenzien bereitstellen könnten, um den Test-Arbeitsfluss zu optimieren, aber auch, um die Anzahl der Tests bis zur vorgesehenen Größenordnung bei nur minimaler Lieferkettenstörung hochzufahren.

„Für den Schritt der Probenentnahme wurde wegen seiner zahlreichen Vorteile das Produkt iSWAB-Microbiome-EL (‚extraktionslos‘) von Mawi DNA Technologies ausgewählt. Zu den Vorteilen gehört die Ermöglichung direkter PCR durch die Weglassung des Schritts der RNA-Extraktion zusammen mit der verlängerten Stabilisierung viraler RNA bei Raumtemperatur. Die iSWAB-Technik ermöglicht auch einfache und effiziente, nicht-invasive Selbstentnahme, eine Schlüsselkomponente von BioTech Africas Teststrategie, um zu weit verbreiteter Compliance zu motivieren“, sagte Dr. Leslie. Sie fügte hinzu: „Wenn diese Technik in Verbindung mit dem 3CR Bioscience ProbeSure™-Kit angewendet wird, können wir Testabläufe mit hohem Durchsatz und kürzere Zeiten von der Probenentnahme bis zum Ergebnis bieten und dabei gleichzeitig Reagenzien, Kunststoffe und den Aufwand des Test-Arbeitsflusses merklich reduzieren.“

„Die iSWAB-Technologie zur Probenentnahme und Stabilisierung bei Raumtemperatur wurde anhand von bisher mehreren Millionen getesteten Proben in Feldstudien bestens validiert“, sagte Dr. Bassam El-Fahmawi. Er fügte hinzu, dass Mawi DNA erfreut sei, mit Scilutions Labware und Hook Diagnostics zusammenzuarbeiten, um seine Produkte in einer den ganzen Globus umfassenden Größenordnung einsetzen und dabei helfen zu können, die von COVID-19 über die Welt gebrachten sozioökonomischen Beeinträchtigungen zu mildern.

Der CEO von Hook Diagnostics, Simon Kratzat, fügte hinzu: „Unsere Mission bei Hook Diagnostics ist es, erschwingliches Testen in der Größenordnung ganzer Populationen zu ermöglichen. Wir fühlen uns geehrt, dies für BioTech Africa zusammen mit Mawi DNA, 3CR und Scilutions Wirklichkeit werden zu lassen.“

Über Mawi DNA Technologies

Mawi DNA Technologies hat die iSWAB-Technologie entwickelt und vermarktet, ein innovatives System für die Entnahme von Bioproben. Sein Vorzeigeprodukt iSWAB-DNA hat ein bedeutendes Marktpotenzial entfaltet. Dies liegt an dessen Fähigkeit, bei Tieren und sämtlichen Segmenten der menschlichen Population, von Kleinkindern bis hin zu Senioren, angewendet zu werden – mit einer soliden DNA-Ausbeute und geringem bakteriellem DNA-Inhalt. iSWAB-Microbiome hat weltweite Akzeptanz als eine überlegene Entnahmetechnik für COVID-19-Proben erreicht. Mawi DNA hat seine Angebote erweitert, die nun auch Entnahmetechniken für intakte Zellen und Vollblut umfassen. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.mawidna.com.

Über BioTech Africa

BioTech Africa spezialisiert sich auf die Herstellung rekombinanter Proteine und auf Bioprozesstechnik. Angetrieben durch den globalen Bedarf an In-vitro-Diagnostika wird sein gegenwärtiges Sortiment von hochgradig reinen rekombinanten Proteinen bei der Herstellung diagnostischer Testkits für Schnelldiagnosen an Behandlungsorten und Forschungsinstitutionen verwendet. BioTech Africa bietet eine Vielfalt von Plattformen für Proteinexpression – neben einer großen Anzahl anderer Protein-Dienste, einschließlich Proteinrückfaltung und strukturbiologischer Analyse. Weitere Informationen finden Sie auf http://www.biotechafrica.com.

Über Scilutions Labware

Scilutions ist ein innovativer Hersteller naturwissenschaftlicher Produkte. Mithilfe seiner Zusammenarbeit mit akademischen, industriellen und wissenschaftlichen Gemeinschaften werden seine Fertigungskapazitäten darauf ausgerichtet, zu gewährleisten, dass das Unternehmen für die Unterstützung entscheidend wichtiger biomedizinischer Initiativen optimiert ist. Weitere Informationen erfahren Sie auf http://www.scilutionslabware.com.

Über 3CR Bioscience

3CR Bioscience ist ein weltweit führender Hersteller innovativer auf PCR beruhender Reagenzien. Die Hauptprodukte, PACE™ und ProbeSure™, werden weltweit in Hunderten von Institutionen genutzt, angefangen bei kleinen akademischen Laboren bis hin zu großen transnationalen Unternehmen. 3CR hat den Testkit ProbeSure™ COVID-19 One Step RT-PCR Kit entwickelt, der hohe Empfindlichkeit und Spezifität mit geringen Kosten kombiniert und für die Nutzung in Echtzeit oder für Endpunktverfahren mit hohem Durchsatz konzipiert wurde. Weitere Informationen finden Sie auf https://3crbio.com/.

Über Hook Diagnostics

Hook Diagnostics engagiert sich dafür, weltweit das Testen in der Größenordnung ganzer Populationen schneller und erschwinglicher zu machen, und nutzt dabei ausschließlich Werkzeuge bestmöglicher Qualität und modernster Technologie. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.hookdx.com.

