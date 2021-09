MCDONALD'S - Einmal kraftvoll zugebissen

Auf defensive Plays wie Kraft Heinz oder Mondelez wies ich in diesen Tagen wieder etwas deutlicher hin. Aus gutem Grund. Denn das Gesamtmarktumfeld wirkt angespannt. In diesen Situationen schichten Investoren gerne in den als relativ robust geltenden Sektor Essen/Trinken um.

Schön zu sehen ist das am Beispiel der Aktie von McDonald's. Während der Dow Jones zuletzt die Augusttiefs unterboten hat, stieg diese Aktie auf ein neues Mehrwochenhoch. Der Widerstand bei 240,97 USD ist auf Schlusskursbasis, wenn auch bislang nur leicht, überschritten.

Bestätigt der Dow-Jones-Titel den Ausbruch in den kommenden Tagen, wäre das Allzeithoch bei 247,05 USD in einem ersten Schritt erreichbar. Ein Anstieg darüber würde ein Folgekaufsignal in Richtung 253,70 USD auslösen, wo eine deckelnde Trendlinie verläuft und auch ein Fibonacci-Projektionsziel notiert.

Unterstützungen lassen sich bei 238,18 USD und in Form des EMA50 bei 237,25 USD nennen. Unter dem Zwischentief bei 234,67 USD könnten strategische Absicherungen in den Markt gelegt werden.

Fazit: Die Aktie von McDonald's schlägt sich in einem angespannten Marktumfeld respektabel. Gestern wurde ein kleines Kaufsignal ausgelöst, welches im Wochenverlauf bestätigt werden muss.

Jahr 2020 2021e* 2022e* Umsatz in Mrd. USD 19,21 22,91 24,29 Ergebnis je Aktie in USD 6,31 9,68 9,93 KGV 38 25 24 Dividende je Aktie in USD 5,04 5,23 5,51 Dividendenrendite 2,09 % 2,17 % 2,28 % *e = erwartet

McDonald's-Aktie

Ich trade seit einiger Zeit nur mehr über Guidants. Denn dort analysiere ich auch meine Basiswerte. Der Handel ist kinderleicht. Über Guidants mit dem Broker verbinden, Session TAN vergeben und loslegen! Ohne Mehrkosten und mit einer spürbaren Zeitersparnis! Alle Infos zum Handel über Guidants erfahren Sie hier. Schauen Sie sich in diesem Zusammenhang unbedingt auch unseren neuen Zertifikate-Modus im Charting an. So leicht ging Derivate-Trading noch nie von der Hand!

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)