MDax und SDax auf Rekordhoch - Dax schafft es weiterhin nicht

Am deutschen Aktienmarkt sind MDax sowie SDax so hoch gestiegen wie noch nie. Im Dax hingegen hält sich der Schwung in Grenzen. Auch der Dow kommt in den USA kaum vom Fleck. Bei den Unternehmen steht Munich Re im Fokus. Home24 geht durch die Decke.

