Media-Saturn-Chef Ferran Reverter Planet wechselt zum FC Barcelona

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der Geschäftsführer der Media-Saturn-Holding, Ferran Reverter Planet, legt sein Amt nieder und wird neuer Chef beim Fußballverein FC Barcleona. Vorstand und Aufsichtsrat von Ceconomy hätten einer einvernehmlich Aufhebung des Vertrags zum 30. Juni zugestimmt, teilte Ceconomy am Sonntag in Düsseldorf mit. Damit kehrt der 48-jährige Spanier in seine Heimatstadt nach Katalonien zurück. Er arbeitet seit 2002 für den Konzern, im Oktober 2018 übernahm er die Leitung der Media-Saturn-Holding.

Der Aufsichtsratsvorsitzende Thomas Dannenfeld will den Personalwechsel nutzen, um eine "einheitliche Führungsstruktur" zu bilden. Diese solle etabliert werden, sobald die Gruppe die verbleibenden Anteile der Media-Markt-Gründerfamilie Kellerhals übernommen hat./ngu/knd/jha/