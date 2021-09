Medical Properties mit 5,5 % Dividendenrendite: Top-Deal … oder doch nicht?

Medical Properties ist wirklich eine interessante Dividendenaktie mit derzeit über 5,5 % Dividendenrendite. Ohne Zweifel ist auch die Historie des Real Estate Investment Trusts vergleichsweise stark. Aber auch die fundamentale Bewertung ist mit einem Kurs-FFO-Verhältnis von unter 12 vergleichsweise preiswert.

Anderes Thema: Medical Properties lebt in weiten Teilen auch von einem beständigen, moderaten Wachstum. Deals und Zukäufe sind dafür wichtig. Jetzt geht es per Unternehmensmeldung vom 20. September um ein Immobilien-Portfolio in Utah, das einen Wert von 1,2 Mrd. US-Dollar besitzt. Ein guter Deal? Überhaupt ein Deal? Spannende Fragen, die wir uns im Folgenden stellen wollen.

Medical Properties: Top-Deal oder No-Deal?

Medical Properties verkündet zum 20. September eine Übereinkunft mit HCA Healthcare. Genauer gesagt mietet das Unternehmen zukünftig alle Immobilien in der Region Utah. Der Wert der fünf Immobilien beläuft sich demnach auf 1,2 Mrd. US-Dollar. Ohne Zweifel nicht gerade wenig.

Aber was ist das Neue daran? Im Endeffekt, dass der Mieter tauscht. Zuvor vermietete Medical Properties die jeweiligen Krankenhäuser an Steward Health Care Systems. Im Rahmen einer weiteren Transaktion, die jedoch nicht Bestandteil des Deals ist, haben Steward und HCA die Betriebsübernahme geregelt. Ein wenig verzwickt, aber ich hoffe, ich konnte es ein wenig aufschlüsseln.

Medical Properties hat nun mit HCA Healthcare einen Vertrag über 15 Jahre mit der Option auf fünf weitere Verlängerungen à 5 Jahre geschlossen. Zudem könnte es über Optionen Kaufs- und Verkaufsmöglichkeiten für die Immobilien geben. Das macht die Sache nicht einfacher. Aber bleiben wir dabei: Langjährige Mietverträge bis mindestens 2028 (und dem Greifen der Optionen) dürften mit HCA Healthcare die Folge sein.

Inhalt des Vertrags sind fixe Mietzahlungen. Wobei der Mieter jährliche Erhöhungen bei der Miete zahlt. Mindestens soll sich das Wachstum auf 2 % belaufen, maximal auf 5 %. Ein interessanter, wenn auch etwas komplexer Sachverhalt.

Kein wirkliches Novum …

Bei Medical Properties ergibt sich durch diesen Deal eigentlich kein neuer Sachverhalt. Im Endeffekt gewinnt bloß HCA Healthcare ein wenig mehr Gewicht. Allerdings handelt es sich lediglich um einen Mieterwechsel. Nichts, das Wachstum bedeuten könnte. Oder eine veränderte Ausgangslage.

Im Endeffekt können wir lediglich eines feststellen: Nämlich, dass das Geschäftsmodell von Medical Properties insgesamt sehr interessant ist. Langfristige Mietverträge sind die Basis. Gepaart mit regelmäßigen Mieterhöhungen. Auch aus dem Bestand heraus kann der Real Estate Investment Trust daher ein solides, mindestens einstelliges Wachstum liefern. Möglicherweise ein idealer Inflationsausgleich.

Wir können diese Nachricht daher nicht als Top-Deal bezeichnen. Vermutlich nicht einmal als großen Deal, der irgendetwas verändert. Aber wir haben ein wenig über das Geschäftsmodell gelernt. Vielleicht auch eine wertvolle Erkenntnis.

Der Artikel Medical Properties mit 5,5 % Dividendenrendite: Top-Deal … oder doch nicht? ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Vincent besitzt Aktien von Medical Properties. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

Motley Fool Deutschland 2021

Foto: Getty Images