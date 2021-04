MEDIGENE - Aktie generiert das Kaufsignal

Medigene AG - WKN: A1X3W0 - ISIN: DE000A1X3W00 - Kurs: 4,350 € (XETRA)

Das am 12. April hier an dieser Stelle ("MEDIGENE - Nach Rücksetzer wieder interessant") vorgestellte bullische Szenario für die Medigene-Aktie nimmt langsam aber sicher konkrete Formen an: Mit dem gestrigen Tagesschluss oberhalb der 4,00 EUR-Marke wurde die lethargische Konsolidierungsphase der vergangenen Monate beendet.

Impulsiver Rallystart

Mit dem gestrigen Ausbruch per Tagesschluss über die 4,00 EUR-Marke wurde das zuletzt angesprochene Kaufsignal generiert und die "nächste impulsive Erholung in der Aktie" gestartet.

So lange der Wert nun nicht wieder per Tagesschluss unter die 4,00 EUR-Marke zurückfällt, ist der Weg des geringsten Widerstands weiter nordwärts. Mögliche Ziele liegen im Bereich 4,90 bis 5,20 EUR.

Erst unterhalb der 4,00 EUR-Marke müsste man dieses präferierte bullische Szenario für die Aktie wieder beiseite legen, bis dahin ist das Momentum klar auf Seiten der Käufer.

Medigene Aktie Chartanalyse Tageschart

(© BörseGo AG 2021 - Autor: Henry Philippson, Technischer Analyst)