MEDIOS - Vielleicht die letzte Chance für die Bullen

Medios AG - WKN: A1MMCC - ISIN: DE000A1MMCC8 - Kurs: 34,750 € (XETRA)

"Unbedingt auf die Watchlist nehmen!" schrieb ich Anfang April und meinte die Aktie von Medios. Doch die Bullen bissen sich an der Widerstandszone zwischen 37,20 und 37,90 EUR die Zähne aus. Im Hoch wurden 38 EUR erreicht. Anschließend bröckelte der Aktienkurs wieder ab und markierte in der Vorwoche ein neues Jahrestief. In quasi letzter Sekunde griffen die Käufer ein, verteidigten die Unterstützung bei 32,40 EUR und leiteten eine dynamische Erholung ein.

Unterstützung von Analystenseite gab es in den vergangenen Wochen zuhauf. Das Bankhaus Metzler hob das Ziel von 42 auf 45 EUR an und bestätigte das Rating "Buy". Warburg Research senkte das Ziel von 49 auf 45 EUR, empfohl den Wert aber ebenfalls zum Kauf. Die Deutsche Bank startete im April das Coverage mit einem Ziel von 50 EUR. Im Schnitt erwarten die Experten in diesem Jahr, natürlich vorrangig aufgrund der Übernahme von Cranach Pharma eine Umsatz- und Ergebnisverdopplung. 2022 könnte der Gewinn je Aktie um gut 50 % zulegen.

Aus charttechnischer Sicht erreicht der Wert im Zuge der mehrtägigen Erholung den dominierenden Abwärtstrend seit Januar wie auch den EMA50. Dort hat es die Aktie folglich erst einmal schwer und Rücksetzer werden wahrscheinlich. Schiebt sich der SDAX-Titel anschließend aber über die beschriebenen Barrieren, wäre ein Signal in Richtung 37,20 bis 37,90 EUR ausgelöst, wo die Widerstandszone aus der Analyse von Anfang April wartet. Kurse über 38 EUR wären wiederum sehr positiv zu werten. In diesem Fall sind sogar neue Allzeithochs über 42 EUR erreichbar.

Fazit: Noch steckt die Aktie von Medios in einer Korrektur. Diese hält aber bereits Monate an und könnte so langsam auslaufen. Ein kleines Kaufsignal entsteht bei Kursen über dem EMA50 (aktuell knapp 35,30 EUR). Eine größere Trendwende würde sich über 38 EUR andeuten mit der Perspektive, neue Hochs über 42 EUR zu erreichen.

Jahr 2020 2021e* 2022e* Umsatz in Mrd. EUR 0,63 1,24 1,41 Ergebnis je Aktie in EUR 0,38 0,78 1,19 Gewinnwachstum 105,26 % 52,56 % KGV 91 45 29 KUV 1,1 0,6 0,5 PEG 0,4 0,6 *e = erwartet

Medios-Aktie

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)