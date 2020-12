Mehr Erwerbstätige zu Beginn der zweiten Corona-Welle - "Herbstbelebung"

Berlin (Reuters) - Die Zahl der Erwerbstätigen in Deutschland ist zu Beginn der zweiten Corona-Welle wegen der Herbstbelebung leicht gestiegen.

Im Oktober waren nach vorläufigen Berechnungen des Statistischen Bundesamtes rund 44,8 Millionen Personen mit Wohnort in Deutschland erwerbstätig. Im Vergleich zum Vormonat stieg die Zahl - bereinigt um saisonale Schwankungen - um 16.000, wie aus der am Dienstag veröffentlichten Erhebung hervorgeht. "Die Zahl der Erwerbstätigen liegt aber weiter deutlich unter dem Vorkrisenniveau", hieß es dazu. So waren 1,4 Prozent oder 616.000 Personen weniger erwerbstätig als noch im Februar 2020 - dem Monat vor Beginn der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie in Deutschland.

Grund für den leichten Anstieg im Oktober dürfte die übliche Herbstbelebung sein, die aber schwächer als üblich ausfiel, so die Statistiker. Nicht saisonbereinigt wuchs die Zahl der Erwerbstätigen um 89.000 zum Vormonat oder um 0,2 Prozent. In den vergangenen fünf Jahren lag der Oktober-Zuwachs bei durchschnittlich 100.000.

Im Oktober waren die Corona-Neufinfektionen in Deutschland deutlich gestiegen. Bund und Länder einigten sich deshalb im November unter anderem auf die Schließung von Restaurants und Kultureinrichtungen. Die Maßnahmen wurden gerade erst verlängert.