Mehr Value & Dividende: Solltest du die IBM-Aktie jetzt kaufen?

Value und Dividende kann die IBM-Aktie. Nachdem es in den vergangenen Jahren des Öfteren operativ mal nicht so stark lief, ist die Aktie jetzt vergleichsweise preiswert. Alleine wenn wir die Quartalsdividende in Höhe von 1,64 US-Dollar je Aktie betrachten, so lag die Dividendenrendite zuletzt bei über 5 %.

Der IBM-Aktie gelang zuletzt ein Kurssprung. Anlässlich solider Quartalszahlen feiern die Investoren im Moment die Aktie. Sollten Foolishe Investoren diesem Beispiel folgen? Blicken wir auf das frische Zahlenwerk sowie darauf, was Investoren zur Bewertung und den weiteren Aussichten wissen sollten.

Value, Dividende, IBM-Aktie?

Fangen wir besser mit dem Zahlenwerk für das dritte Quartal an. Das Management der IBM-Aktie kann für diesen Zeitraum einen Umsatz in Höhe von 16,7 Mrd. US-Dollar vorweisen, was einem Plus von 6,5 beziehungsweise 8,7 % währungsbereinigt bedeutet. Wichtige Treiber dafür sind Software mit einem Plus von 8 % sowie Hybrid-Cloud mit 16 %, wobei alleine dort Erlöse von 6,2 Mrd. US-Dollar erzielt worden sind.

Kommen wir zu den Ergebnissen: Das Management der IBM-Aktie kann für das vierte Quartal ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,60 US-Dollar ausweisen. beziehungsweise für das Geschäftsjahr 2021 einen Wert von insgesamt 6,41 US-Dollar. Bei einem Aktienkurs von 128,82 US-Dollar (vor der möglichen Rallye) läge das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei 20,1 für das Jahr 2021 insgesamt. Sowie bei 12,4 auf Basis des vierten Quartals.

Mitsamt der Dividende von ca. 5 % kann das eine defensive, günstige Basis bilden. Zumal Cloud für die IBM-Aktie auch in Zukunft ein relevanter Wachstumsmarkt bleiben dürfte. Ist Big Blue daher jetzt eine Value-Wette wert …?

Die Vergangenheit darf hellhörig machen

Grundsätzlich gilt: Die IBM-Aktie ist eine Value-Aktie und mit einer Dividendenrendite von zwischenzeitlich über 5 % ist die Bewertung eher moderat bis preiswert. Die wichtigste Frage ist jedoch, warum die Aktie so günstig gewesen ist. Hier sind wir wieder bei der Historie des Konzerns, der einige Tech-Trends verpasst hat und hin und wieder auch beim Wachstum patzte. Aber jetzt eben eine stärkere Position im Cloud-Segment aufgebaut hat.

Wichtig für langfristig orientierte Investoren wäre daher, dass der Turnaround nachhaltig ist. Sowie auch, dass die Produkte, Dienstleistungen und Tech-Lösungen einen längerfristigen Wechsel ermöglichen. Beziehungsweise, dass IBM wieder zu den Top-Tech-Konzernen aufsteigt.

Dann wiederum kann die fundamentale Bewertung auch längerfristig preiswert sein. Dividende und Kurs-Gewinn-Verhältnis offenbaren zwar eine Chance. Aber eben auch, dass die Vergangenheit des Tech-Konzerns nicht immer von Wachstum geprägt gewesen ist.

Der Artikel Mehr Value & Dividende: Solltest du die IBM-Aktie jetzt kaufen? ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2022

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2022.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.

Vincent besitzt keine der erwähnten Aktien. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

Motley Fool Deutschland 2022

Foto: IBM.