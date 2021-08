MERCADOLIBRE - Bald wieder am Allzeithoch?

Mercadolibre übertrifft im zweiten Quartal mit einem Gewinn je Aktie von 1,37 USD die Analystenschätzungen von 0,11 USD. Der Umsatz liegt mit 1,7 Mrd. USD über den Erwartungen von 1,46 Mrd. USD.

Diese Zahlen wurden am 04. August nachbörslich veröffentlicht.

Die Aktie von Mercadolibre markierte nach einer langen und steilen Rally am 21. Januar 2021 das aktuelle Allzeithoch bei 2.020,00 USD. Anschließend kam es zu einer starken Korrekturbewegung innerhalb eines bullischen Keils. Dabei fiel die Aktie am 13. Mai 2021 auf ein Tief bei 1.262,38 USD.

Am 17. Juni 2021 gelang der Ausbruch aus dem Keil. Im Zuge der oben erwähnten Zahlen bestätigte der Wert am 05. August mit einem Ausbruch über die Widerstandszone zwischen 1.620,11 USD und 1.649,91 USD den Ausbruch aus dem Keil. Seit einem Hoch bei 1.812,95 USD kommt es aber zu leichten Gewinnmitnahmen.

Wo bieten sich neue Käufe an?

Diese Gewinnmitnahmen können noch etwas andauern. Dabei ist ein Rückfall in Richtung 1.649,91 bis 1.620,11 USD durchaus möglich. Anschließend könnte der Wert aber wieder nach oben drehen und mittelfristig an das Allzeithoch bei 2.020,00 USD ansteigen. Sollte der Wert aber unter das Aufwärtsgap vom 05. August, also unter 1.587,50 USD abfallen, dann würde sich das Chartbild deutlich eintrüben. In diesem Fall wären Abgaben bis ca. 1.458,57 USD oder sogar 1.262,38 USD möglich.

Fazit: Die Mercadolibre-Aktie hat noch Aufwärtspotenzial. Ein einigen Tagen könnte es interessante Einstiegschancen geben.

