MERCADOLIBRE - Kaufwelle vor Unterbrechung?

Seit einem Allzeittief aus dem November 2008 bei 7,91 USD befindet sich die Aktie Mercadolibre in einer langfristigen Aufwärtsbewegung. Im August 2019 markierte die Aktie in Zwischenhoch bei 698,98 USD. Danach kam es zu einer volatilen Seitwärtsphase.

Mitte Mai gelang der Ausbruch aus dieser Seitwärtsbewegung. Seitdem zieht der Wert weiter massiv an. Seit Anfang Mai markierte die Aktie in jeder Woche ein neues Allzeithoch. In dieser Woche „fehlt“ dieses Hoch noch. Das aktuelle Allzeithoch liegt bei 998,11 USD. Damit hat die Aktie in wichtiges Zwischenziel bei ca. 1000 USD abgearbeitet.

Zeit für Gewinnmitnahmen?

Die Mercadolibre-Aktie ist verdammt gut gelaufen und mittlerweile stark überkauft. Auch wenn mittelfristig noch Potenzial bis ca. 1.200 USD vorhanden ist, drohen nun Gewinnmitnahmen. Diese Gewinnmitnahmen könnte zu Abgaben in Richtung 820-805 USD führen. Sollte der Wert allerdings unter 756,48 USD, also unter das letzte größere Zwischenhoch, abfallen, würde sich das Chartbild deutlich verschlechtern.

