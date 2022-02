Mercedes Benz: Zahlen, die einen besseren Tag verdient hätten – Dividende wird kräftig angehoben

Die Fassungslosigkeit über das Vorgehen von Wladimir Putin lässt die Börsen heute in die Tiefe rauschen. An einem normalen Tag hätten Anleger das Zahlenwerk von Daimler gebührend feiern können. Die ersten Quartalszahlen ohne die Truck-Sparte beinhalten einen kräftigen Gewinnsprung und eine starke Erhöhung der der Dividende. Trotzdem bestimmt der Einmarsch Russlands in die Ukraine das Marktgeschehen und die Aktie startet mit einem Minus von rund 4 Prozent in den Tag.

6 mal so viel verdient

Der Autobauer Mercedes-Benz stockt nach einem Gewinnsprung die Dividende für die Aktionäre kräftig auf. Der Nettogewinn des im Jahr 2021 noch unter Daimler firmierenden Konzerns lag mit 23 Milliarden Euro gut sechsmal so hoch wie ein Jahr zuvor, wie das Dax-Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Darin ist auch ein milliardenschwerer positiver Bewertungseffekt aus der Abspaltung des Geschäfts mit schweren Nutzfahrzeugen enthalten.

Dividende steigt ordentlich

Die Ausschüttung an die Aktionäre soll von 1,35 Euro je Aktie für das von Corona-Lockdowns belastete Vorjahr nun auf überraschend hohe 5,00 Euro steigen. Der Umsatz kletterte trotz gesunkener Autoverkäufe um 9 Prozent auf 168 Milliarden Euro. Eckdaten zum Tagesgeschäft hatte Mercedes-Benz schon vorgelegt – die Stuttgarter profitierten insbesondere von hohen Verkaufspreisen bei Neu- und Gebrauchtwagen. In den Konzernzahlen ist bis zur Abspaltung im Dezember auch noch der mittlerweile eigenständige Nutzfahrzeughersteller Daimler Truck enthalten.

Eine Gelegenheit bietet sich an

So traurig es auch klingen mag, aber der heutige Tag ist für Anleger, die noch nicht bei Mercedes Benz engagiert sind, eine Gelegenheit. Alle die vorausschauend ihre Cash-Quote aufgestockt haben, bekommen jetzt eine neue Chance bei der Aktie an Bord zu gehen. Die Zahlen zeigen das Daimler trotz Corona und Chipmangel sehr gut unterwegs war.

