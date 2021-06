Merkel - G7 denken bei Impfungen nicht nur an sich selbst

Berlin/Carbis Bay (Reuters) - Vom G7-Gipfel soll nach Ansicht von Kanzlerin Angela Merkel die Botschaft ausgehen, dass die sieben wichtigsten westlichen Industrieländer nicht nur an sich denken.

Sie hoffe auf sehr gute Ergebnisse etwa bei der Debatte über die bessere Corona-Pandemie-Bekämpfung, sagte Merkel am Freitag vor Beginn des G7-Gipfels im britischen Cornwall. "Wir denken nicht nur an uns, sondern wir denken auch an diejenigen, die noch keine Chance haben, geimpft zu werden,", fügte sie mit Erwähnung Afrikas und der Impfstofflieferungen hinzu.

Außerdem seien gemeinsame Anstrengungen nötig, um die Weltwirtschaft wieder anzukurbeln. Sie freue sich, dass US-Präsident Joe Biden dabei sei. "Denn er repräsentiert das Bekenntnis zu Multilateralismus, das uns doch in den letzten Jahren gefehlt hat." Eine wertebasierte stärkere internationale Zusammenarbeit werde sicher zu einer Auseinandersetzung mit Russland und auch China führen. Allerdings brauche man alle in der Welt, um globale Probleme wie den Klimawandel zu lösen. Man wolle zusammenarbeiten, betonte die Kanzlerin. Merkel nimmt zum 16. Mal an einem G7-Gipfel teil.