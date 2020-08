Merkel und Macron - Stehen zu friedlichen Demonstranten in Belarus

Bregancon (Reuters) - Deutschland und Frankreich stehen nach eigenen Angaben fest an der Seite der friedlichen Demonstranten in Belarus.

Nach einem Treffen mit Kanzlerin Angela Merkel sagte der französische Präsident Emmanuel Macron am Donnerstag in Bregancon, darin seien sich beide einig. Das belarussische Volk müsse eine Lösung der Krise finden, die Europäische Union stehe bereit, dabei zu helfen. Russlands Präsident Wladimir Putin hat vor einer Einmischung in die inneren Belange von Belarus von außen gewarnt. Dies wäre kontraproduktiv, hatte er zuvor in einem Telefonat mit EU-Ratspräsident Charles Michel gesagt.