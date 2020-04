Merkur Privatbank will eine unveränderte Dividende ausschütten

Die Münchner Merkur Bank KGaA (ISIN: DE0008148206) will für das letzte Jahr eine Dividende in Höhe von 0,32 Euro auszahlen. Beim derzeitigen Aktienkurs von 9,35 Euro entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 3,42 Prozent. Gegenüber dem Vorjahr bleibt die Ausschüttung damit unverändert. Ursprünglich war eine Dividendenerhöhung geplant, dies wurde aus Vorsichtsgründen in der aktuellen Lage aber verworfen.

Wie die in München ansässige inhabergeführte Bank am Mittwoch mitteilte, stieg das Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit im ersten Quartal auf 4,2 Mio. Euro. Das sind 53,8 Prozent mehr als zum gleichen Zeitpunkt im Vorjahr.

Die Merkur Bank KGaA tritt seit der Übernahme des Bankgeschäfts der Bank Schilling & Co AG im Oktober 2019 als Merkur Privatbank auf. Die rechtliche Umfirmierung erfolgt zur nächsten Hauptversammlung im Juni 2020. Es werden rund 440 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt.

Redaktion MyDividends.de