Metaller in NRW einigen sich nicht auf Tarifvertrag

Düsseldorf (Reuters) - Die Tarifparteien der Metall- und Elektroindustrie haben sich mitten in der Corona-Krise in Nordrhein-Westfalen noch nicht auf einen neuen Tarifvertrag geeinigt.

In einer Mitteilung der IG Metall, erklärte der Bezirksleiter Knut Giesler, die 12-stündigen Verhandlungen hätten "bei den Themen Beschäftigung und Zukunftstarifverträge weitere qualitative Annäherung gebracht. Das angebotene materielle Volumen ist aber völlig unzureichend und würde Reallohnverluste für die Beschäftigten bedeuten." Knut Giesler betonte, es müsse deutlich nachgelegt werden, um Beschäftigungssicherung durch Arbeitszeitverkürzung mit Entgeldausgleich finanzieren zu können. Der Verhandlungsstand werde morgen in der Tarkifkommission und mit dem Vorstand der IG Metall diskutiert und bewertet werden. Der Vorstand werde dann entscheiden, ob es vor Ostern noch einen weiteren Lösungsversuch geben werde.

Die Gewerkschaft hatte für die mitarbeiterstärkste deutsche Industrie ursprünglich vier Prozent mehr Geld bei einem Jahr Laufzeit gefordert und dies mit Warnstreiks unterstrichen. Das Volumen solle wahlweise für höhere Löhne genutzt werden oder für einen teilweisen Lohnausgleich bei verkürzter Arbeitszeit, die in der Corona-Krise Jobs sichern könnte. Die Metallarbeitgeber hatten immer wieder betont, dass es wegen der Corona-Krise keinen Spielraum bei den Löhnen gebe. Es gehe vor allem darum, Arbeitsplätze zu sichern. Kurz vor der Verhandlungsrunde in NRW hatten sie dann eine substanzielle Einmalzahlung für 2021 vorgeschlagen. Zugleich forderten sie aber Ausnahmeregelungen für Betriebe in wirtschaftlichen Schwierigkeiten.