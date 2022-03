MICRON - Kursprung nach Zahlen

Die Micron-Aktie befindet sich seit einem Tief bei 1,59 USD aus dem November 2008 in einer langfristigen, aber sehr volatilen Aufwärtsbewegung. Im April 2021 näherte sich die Aktie stark ihrem alten Allzeithoch aus dem Jahr 2000 bei 97,50 USD an. Im Januar 2022 kam es sogar zu einem neuen Allzeithoch bei 98,45 USD. Aber letztlich befindet sich der Wert seit fast einem Jahr in einer volatilen Seitwärtsbewegung unterhalb des alten Allzeithochs. Als untere Begrenzung dient der Unterstützungsbereich um 65,67 bis 64,66 USD.

Am 15. März 2022 notierte die Aktie im Tief bei 68,34 USD und damit in der Nähe der unteren Begrenzung der Seitwärtsbewegung. Seitdem zieht die Aktie wieder an. Aktuell notiert sie im mittleren Drittel der Seitwärtsbewegung.

Gestern gab das Unternehmen nachbörslich Zahlen bekannt. Diese fielen gut aus. Der Gewinn je Aktie liegt bei 2,14 USD und damit 0,17 % über den Erwartungen der Analysten. Beim Umsatz schlug der Konzern die Erwartungen um 0,26 Mrd. USD und erzielte einen Umsatz von 7,79 Mrd. USD. Die erste Reaktion auf diese Zahlen fällt gut aus. Nach einem gestrigen Schlusskurs bei 82,05 USD wird die Aktie aktuell bei 84,64 USD getaxt.

Kauf oder Abwarten?

Das Chartbild der Micron-Aktie ist bullisch. Denn der langfristige Aufwärtstrend seit November 2008 ist trotz der einjährigen Seitwärtsbewegung noch völlig intakt. Zudem ist aus einem großen Dreieck innerhalb dieses Trends noch ein Ziel bei ca. 140 USD offen. Diese würde erst mit einem stabilen Rückfall unter die Unterstützungszone zwischen 65,67 USD und 64,66 USD in Frage gestellt werden.

Im kurzfristigen Bereich ist die Aktie allerdings zuletzt wieder deutlich angestiegen und notiert nun deutlich entfernt von wichtigen Unterstützungen und von wichtigen Widerständen. Daher bietet sich aktuell aus charttechnischer Sicht kein attraktives Chance/Risiko-Profil. Interessant für einen Longtrade wäre die Aktie wohl erst im Falle eines erneuten Rückfalls an die Unterstützungszone zwischen 65,67 und 64,66 USD oder im Falle eines stabilen Ausbruchs über 97,50 USD.

Fazit: Die Zahlen lesen sich gut, das Chartbild ist auf langfristige Sicht bullisch. Aber in den nächsten Tagen und Wochen wird es wahrscheinlich bessere Chancen für einen Trade geben.

Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader