MICROSOFT - Mindestens zurück zum alten Allzeithoch?

Microsoft Corp. - WKN: 870747 - ISIN: US5949181045 - Kurs: 201,665 $ (NASDAQ)

Die Aktie von Microsoft brach noch im Juni über ihr damaligen Allzeithoch bei 190,65 USD aus und setzten seine steile Rally bis an den Kurszielbereich um 230,00 USD fort. Auf diesem Niveau scheiterten jedoch zwei Versuche der Käuferseite den Anstieg über die Marke und eine obere Begrenzungslinie fortzusetzen.

Diesem kleinen Erschöpfungszeichen folgte Anfang September ausgehend vom neuen Allzeithoch bei 232,86 USD eine brachiale Verkaufswelle, die direkt unter das Zwischenhoch bei 217,64 USD und die mittelfristige Aufwärtstrendlinie führte. In der Spitze reichte der Kurseinbruch bis an die Unterstützung bei 203,14 USD, die in den letzten Tagen im Rahmen einer abwärts gerichteten Keilformation mehrfach unterschritten wurde.

Unter 197,15 USD droht Beschleunigung des Kursrutsches

Sollte sich der Wert jetzt über der 203,14 USD-Marke stabilisieren können, wäre eine kurzzeitige Erholung bis 207,00 USD möglich. Hier entscheidet sich, ob die Erholung bis 210,65 USD und darüber an den Bereich um 215,00 und 217,64 USD fortgeführt werden kann.

Sollte die Marke dagegen nicht überschritten werden, dürfte sich der Abverkauf unter 203,14 USD und in Richtung der wichtigen Unterstützung bei 197,15 USD fortsetzen. Wird die Marke auch durchbrochen, stünde ein Ausverkauf bis zur früheren Rekordmarke bei 190,65 USD an. Im kurzfristigen Bild würde der Bruch der 197,51 USD-Marke aber genug Verkaufsdruck entfachen, dass auch dieses alte Hoch vorübergehend durchbrochen und die Abwärtsbewegung bis an den Bereich um 180,00 USD fortgesetzt werden könnte.

Microsoft Chartanalyse (Tageschart)

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)